Rio Grande busca atrair montadora chinesa Geely após negociação com GWM não avançar

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Geely é uma das oito montadoras que a Prefeitura de Rio Grande tenta atrair para o município. Divulgação/Geely

A Prefeitura de Rio Grande e empresários devem receber até o início de abril representantes da montadora de veículos chinesa Geely. Esta é uma das oito empresas do tipo que Executivo conversa e tenta atrair para a instalação na cidade do sul do Estado.

Conforme a prefeita de Rio Grande, Darlene Pereira (PT), o encontro não confirma nenhum investimento, mas é um processo para que as demandas e expectativas da empresa sejam compreendidas.

— A previsão é que eles venham conhecer as áreas que a gente tem, o Porto e o distrito industrial. Também vamos entender quais são as demandas deles e o que a gente teria condições de atender. É um trabalho de prospecção — explicou a prefeita.

Em janeiro, a montadora Great Wall Motors (GWM) — que passou por um processo de negociação com o município — assinou o contrato de US$ 1,1 bilhão e 10 mil empregos no Espírito Santo. O secretário de Desenvolvimento, Inovação e Economia do Mar, Vitor Magalhães crê que os motivos que levaram a empresa a deixar de investir em Rio Grande são "poucos incentivos fiscais na região" e posição geográfica, no qual o acesso ao gás natural está inserido.

Ele afirma que esses problemas podem aparecer novamente em futuras negociações, mas que "antes de tentar adivinhar" preferem entender as exigências da montadora em questão.

O secretário falou também sobre a importância do fornecimento de gás natural e como os imbróglios envolvendo a construção de uma usina termelétrica em Rio Grande podem impactar nos investimentos.

— Sem a termelétrica, o fornecimento do gás na região fica comprometido. Grandes empresas utilizam o gás como fonte de energia, normalmente. Há exceções, claro, por isso precisamos entender o cenário. Com a garantia de que a termelétrica seria instalada, isso provavelmente facilitaria o processo, ainda que teríamos que considerar o intervalo entre o anúncio e o funcionamento de fato — contextualizou.

O que é Geely?

A chinesa Geely Auto Group é uma das maiores montadoras globais, com sede em Hangzhou, na China. A empresa é famosa por produzir veículos de passeio, com foco crescente em carros elétricos e híbridos.

No Brasil, a empresa iniciou uma nova fase de investimentos a partir de 2025, com parceria com a Renault. O acordo inclui aporte de cerca de R$ 3,8 bilhões e a produção de veículos no Paraná.

Entre os principais movimentos recentes estão o lançamento de modelos elétricos como o EX2, a previsão de fabricação nacional a partir de 2026 e a expansão da rede para até 40 concessionárias no país.

Em contato com a reportagem de GZH Zona Sul, a Geely informou que não comentará o tema.



