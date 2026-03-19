“Queremos mostrar que é possível empreender”, diz presidente da Associação Comercial de Pelotas

Presidente da ACP, Fabrício Cagol, abriu a primeira reunião-almoço Tá na Hora de 2026. Paulo Rossi / ACP / Divulgação

“Queremos mostrar que é possível empreender.” A afirmação do presidente da Associação Comercial de Pelotas (ACP), Fabrício Cagol, resume o objetivo da primeira reunião-almoço Tá na Hora de 2026, realizada nesta quinta-feira (19).

Ao abrir o calendário de eventos da entidade, que segue até dezembro, Cagol destacou que a proposta é aproximar empresários, incentivar novos negócios e reforçar o potencial da região.

— Queremos mostrar que aqui é possível, é viável, que dá para empreender e ter sucesso — afirmou.

O encontro reuniu representantes de diferentes setores — indústria, comércio, serviços e agronegócio — e teve como foco o networking, a qualificação e a geração de oportunidades.

— Surgem negócios aqui. As pessoas se conhecem, trocam ideias e acabam criando oportunidades — disse Cagol.

Case de inovação no campo

Sommelier de azeites, Cláudia Santos palestrou na sede da Associação Comercial de Pelotas. Paulo Rossi / ACP / Divulgação

Um dos destaques da programação foi o case da Fazenda Serra dos Tapes, apresentado pela sommelier de azeites e mestra de lagar Claudia Santos, que detalhou como pesquisa, tecnologia e inovação estruturam o crescimento do negócio.

Segundo ela, o projeto já nasceu com foco em diferenciação, em um segmento ainda recente no Brasil.

— O nosso projeto já é uma inovação. É uma cultura nova no Rio Grande do Sul, e desde o início investimos muito em pesquisa e estudo, principalmente na área de processamento — explicou.

Para desenvolver um produto competitivo, a empresa buscou conhecimento fora do país, adaptando técnicas internacionais à realidade local.

— A gente precisou estudar na Europa e na América do Norte para aprender a fazer um azeite de qualidade e aplicar essa tecnologia aqui — afirmou.

Além da produção, a inovação também está presente na estratégia comercial. A empresa opera com forte presença digital, com três lojas virtuais e vendas concentradas no ambiente online.

Crescimento da produção

A expectativa para 2026 é de expansão significativa. A fazenda projeta o processamento de cerca de 1,4 milhão de quilos de azeitona, o que deve resultar em aproximadamente 140 mil litros de azeite.

O volume representa um salto em relação ao ano anterior, quando a produção ficou em cerca de 40 mil litros, impactada por condições climáticas desfavoráveis.

De acordo com Claudia, o cenário deste ano é mais favorável.

— Tivemos condições climáticas ideais, com equilíbrio entre sol, chuva e temperatura, o que contribuiu para uma safra muito boa — disse.

Mesmo com o crescimento, ela ressalta que o mercado brasileiro ainda tem amplo espaço para expansão.

— O azeite nacional não chega a 2% do consumo do país. Então existe muito mercado para crescer — destacou.

Estímulo ao empreendedorismo

Para a ACP, trazer exemplos como esse ao público local é uma forma de inspirar novos empreendedores e reforçar o potencial da Zona Sul.

— A gente quer mostrar, com casos reais, que é possível crescer aqui. Temos empresas que são referência e precisam ser valorizadas — afirmou Cagol.

A reunião-almoço desta quinta-feira (19) marcou o início da agenda anual da entidade, que prevê encontros mensais até dezembro. Além disso, a ACP também promove outros eventos voltados ao empreendedorismo, como o Conexão ACP, realizado em formato de happy hour.



