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Preço dos combustíveis sobe em Pelotas e diesel registra alta de até 24%, aponta Procon

Levantamento em 25 postos mostra aumento também na gasolina e etanol; órgão vai notificar revendas para explicar reajustes

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