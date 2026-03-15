Preço dos combustíveis sobe em Pelotas e diesel registra alta de até 24%, aponta Procon

Em relação ao mês anterior, o valor médio do diesel S-10 passou de R$ 6,32 para R$ 7,17, enquanto o diesel S-500 subiu de R$ 6,18 para R$ 7,00. Arquivo / RBS TV

Uma pesquisa realizada pelo Procon Pelotas identificou aumento no preço de todos os combustíveis comercializados no município no mês de março. O levantamento foi feito na sexta-feira (13) em 25 postos da cidade e compara os valores praticados atualmente com os registrados em fevereiro.

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Segundo o órgão de defesa do consumidor, o diesel apresentou a maior elevação, com diferenças que chegam a 24,26% entre os estabelecimentos. O preço do litro pode chegar a R$ 7,99 em alguns postos. Em relação ao mês anterior, o valor médio do diesel S-10 passou de R$ 6,32 para R$ 7,17, enquanto o diesel S-500 subiu de R$ 6,18 para R$ 7,00.

Já a gasolina teve aumento mais moderado. A gasolina comum passou de R$ 6,46 para R$ 6,53 no preço médio, enquanto a aditivada subiu de R$ 6,64 para R$ 6,70. O etanol também registrou elevação, ainda que menor: o valor médio passou de R$ 5,05 para R$ 5,13 por litro.

De acordo com o coordenador executivo do Procon, Crístoni Costa, o órgão pretende notificar os postos para que apresentem justificativas para os reajustes.

Costa explica que o preço internacional do petróleo teve elevação em função de tensões geopolíticas envolvendo Estados Unidos e Irã no Oriente Médio. Apesar disso, ele ressalta que o mercado brasileiro permanece autossuficiente, o que afastaria risco de desabastecimento.

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Outro fator que pode influenciar nos preços é a carga tributária. Segundo o coordenador, a isenção do PIS e da Cofins anunciada pelo governo federal pode contribuir para reduzir ou conter novos aumentos nas bombas.

Mesmo assim, o Procon alerta que reajustes rápidos e sem explicação clara podem indicar irregularidades.

O órgão informou que continuará intensificando a fiscalização, solicitando notas fiscais de compra dos combustíveis às distribuidoras desde o final de fevereiro para verificar possíveis distorções nos preços praticados.

Valores encontrados

Entre os postos pesquisados, os preços registrados em março foram:

Gasolina comum: entre R$ 6,28 e R$ 6,85

entre R$ 6,28 e R$ 6,85 Gasolina aditivada: entre R$ 6,28 e R$ 7,05

entre R$ 6,28 e R$ 7,05 Etanol: entre R$ 4,79 e R$ 5,39

entre R$ 4,79 e R$ 5,39 Diesel S-500: entre R$ 6,33 e R$ 7,59

entre R$ 6,33 e R$ 7,59 Diesel S-10: entre R$ 6,43 e R$ 7,99

O Procon orienta consumidores que identificarem possíveis práticas abusivas a registrar denúncia junto ao órgão, que acompanha a evolução dos preços para garantir maior transparência nas relações de consumo.

