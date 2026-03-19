Economia

Potência logística
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Porto de Rio Grande concentra 85% da movimentação do RS e impulsiona nova onda de investimentos

Com 54 empresas no Distrito Industrial e projetos bilionários, como terminal de celulose e biorrefinaria, município se consolida como polo estratégico

Laura Cosme

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