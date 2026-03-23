Petróleo, eólica e porto: veja a programação do Fórum de Economia Azul

Primeiro dia de programação terá início com a palestra magna, às 9h30, com o tema “Infraestrutura portuária como vetor da economia azul no Brasil”. Jorgito Santos / Divulgação

A infraestrutura portuária, a pesquisa de petróleo na Bacia de Pelotas e as novas fontes de energia ligadas ao mar serão temas debatidos na 4ª edição Fórum de Desenvolvimento da Economia Azul, que ocorre entre os dias 30 de março e 1º de abril, em Rio Grande.

O primeiro dia de programação terá início com a palestra magna, às 9h30, com o tema “Infraestrutura portuária como vetor da economia azul no Brasil”.

A apresentação será conduzida por Mário Povia, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura (IBI), ex-diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ) e ex-secretário nacional de Portos e Transportes Aquaviários.

Ao longo do dia, ocorrerão painéis de debate sobre diferentes temas ligados ao desenvolvimento marítimo e energético.

Entre os temas em debate estão a Bacia de Pelotas, com foco na contribuição da pesquisa sísmica e no papel do licenciamento ambiental como pilares da economia azul, painel que contará com representantes da TGS.

A programação também inclui discussões sobre transição energética e as sinergias com a infraestrutura portuária e industrial, além do potencial da energia eólica offshore e do hidrogênio verde, com destaque para a integração dessas fontes à cadeia marítimo-portuária.

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O evento já integra o calendário anual do Festival do Mar (Festimar) e tem com o objetivo reunir representantes do governo, da academia, do setor privado e da sociedade civil para debater projetos voltados à inovação marítima e ao desenvolvimento sustentável.

— Todos esses projetos são debatidos no Fórum e que depois vão ter relação com o que propomos no Pacto pela Inovação, de transformação da cidade — comenta Artur Gibbon, coordenador do Pacto pela Inovação e presidente do APL Marítimo RS.

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Neste ano, o fórum terá como tema “O futuro está no mar”, com diversos painéis de debates sendo realizados na Câmara do Comércio de Rio Grande.

Conforme a organização, um acordo entre Rio Grande e a cidade de Peniche, em Portugal, também deverá ser assinado durante o Fórum. O objetivo é consolidar a geminação entre as duas cidades para desenvolver a economia do mar. A programação seguirá até o dia 1º de abril.





Confira a programação: