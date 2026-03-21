Economia

Ações compartilhadas
Notícia

Parceria entre instituições prevê transformar bairro de Pelotas em polo de desenvolvimento

Projeto Área 3 integra UCPel, Unimed e Escola Mario Quintana para promover melhorias no bairro Três Vendas

Gabriel Veríssimo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS