Parceria entre instituições prevê transformar bairro de Pelotas em polo de desenvolvimento

Grupo gestor da Área 3 terá como uma de suas missões atrair novos investidores para ampliar a rede colaborativa. QZ7 Filmes / Divulgação

A Universidade Católica de Pelotas (UCPel), a Unimed Pelotas e a Escola Mario Quintana firmaram na quarta-feira (18) um contrato para a criação da Área 3. O projeto é voltado a ações conjuntas para transformar o bairro Três Vendas em um polo de desenvolvimento.

Na prática, a iniciativa funcionará como um distrito, integrando o Campus Saúde da UCPel, o Hospital da Unimed e a escola. Devido à proximidade geográfica — as sedes ficam entre a Avenida Fernando Osório e as ruas Geraldo Treptow e Bruno Chaves —, a região passa a ser tratada como uma unidade de planejamento.

— O projeto Área 3 surge de uma necessidade do diálogo e do entendimento de atores que estão colocados dentro do território. Começamos a conversar e, em muitas das nossas necessidades, quem tinha a solução era o parceiro que estava no outro lado da mesa — afirma o reitor da UCPel, José Carlos Pereira Bachettini Júnior.

Benefícios à comunidade

Isso permitirá que melhorias em segurança, iluminação e sinalização sejam pensadas de forma integrada para beneficiar a comunidade. A integração também será voltada às áreas de educação, saúde e inovação, com impacto direto no desenvolvimento regional.

A proposta prevê ações compartilhadas de infraestrutura, logística e serviços, além de fortalecer a formação educacional e o atendimento em saúde. O grupo gestor também terá a missão de atrair novos parceiros para ampliar a rede colaborativa.

— A partir daí, surge a ideia de construirmos um território, um distrito. Como eram três empresas nas Três Vendas, surge o conceito do Área 3 — diz o reitor.

A assinatura do termo foi conduzida por Bachettini Júnior, com a presença do presidente da Unimed Pelotas, Maurício Alberto Goldbaum Júnior, e do diretor da Escola Mario Quintana, Rogério Albandes.



