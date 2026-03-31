Ovos de Páscoa ficam mais caros em Pelotas e devem ter vendas estáveis em 2026

Preços dos ovos de Páscoa registraram aumento em Pelotas na comparação com 2025. Bruno Todeschini / Agencia RBS

Faltando poucos dias para a Páscoa, os preços dos chocolates voltaram a subir em Pelotas e já impactam o comportamento dos consumidores. Levantamento do Procon Pelotas aponta aumento de até 8,07% nas barras de chocolate e de 1,13% nos ovos ao leite, na comparação com 2025.

A pesquisa foi realizada em macro-atacados e supermercados da cidade e considerou produtos tradicionais. A única queda registrada foi nas caixas de bombons, com recuo de 2,08% no período.

A alta já é percebida por quem foi às compras nos últimos dias.

— Tá tudo muito caro, né? Os ovos, o chocolate, tá caríssimo, eu tô achando tudo muito caro — disse a professora aposentada Madalena Albuquerque.

— Tudo sobe, então eu acho que também subiu. Não é só os ovos de Páscoa, subiu tudo, e tá muito caro — afirmou a advogada Elisa Muller.

Expectativa de vendas sem crescimento

Apesar da proximidade da data, a expectativa do comércio é de um desempenho semelhante ao do ano passado. Segundo o Sindilojas Pelotas, o cenário mais provável é de estabilidade nas vendas.

— Empatar, crescer zero, já vai estar ótimo. Se cair um ou dois por cento também vai estar bom. Agora, se crescer um ou dois por cento, vai ser uma grande vitória — avaliou o presidente da entidade, Renzo Antonioli.

Além do preço, a menor oferta de produtos também pode influenciar no resultado das vendas. Em um supermercado da cidade, a projeção é de redução na venda de ovos.

— Pode ter uma queda. A oferta de ovos no mercado diminuiu, então a gente vê uma redução nas vendas — explicou o gerente comercial Nicolas Treichel.

Alternativas mais acessíveis ganham espaço

Com os preços mais elevados, consumidores têm buscado alternativas mais baratas, como chocolates em barra, caixas de bombons e produtos artesanais.

Para quem trabalha com produção própria, a data segue sendo a principal oportunidade de faturamento. O doceiro Lucas Pereira afirma que a Páscoa representa o período de maior demanda do ano.

— Na Páscoa é a época em que eu vendo mais, cerca de duas vezes mais. Em média, são mil cascas, além da produção dos brigadeiros — contou.

Mesmo com o aumento no custo do chocolate, ele aposta na diversificação para manter as vendas.

— A gente sabe que o chocolate está caríssimo. Mas, com organização, dá para driblar esses desafios — afirmou.

Segundo ele, opções menores e mais acessíveis têm atraído os clientes.

— As pessoas preferem porque é um produto mais barato, vai menos chocolate e continua sendo um presente bonito, com variedade de sabores — explicou.

Orientações ao consumidor

Além dos preços, o Procon orienta que os consumidores fiquem atentos às condições de armazenamento dos produtos, à integridade das embalagens e às informações nutricionais nos rótulos.

No caso de ovos com brinquedos, é necessário verificar a presença do selo do Inmetro e a indicação de faixa etária. A recomendação também inclui a exigência da nota fiscal, essencial em casos de troca ou reclamação.



