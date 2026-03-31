Economia

Consumo
Notícia

Ovos de Páscoa ficam mais caros em Pelotas e devem ter vendas estáveis em 2026

Levantamento do Procon aponta alta nos preços do chocolate, enquanto Sindilojas projeta crescimento próximo de zero

Frederico Feijó

Enviar emailVer perfil

Ana Hoffmann

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS