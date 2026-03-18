"Nosso papel é pautar o que é de interesse local e regional": Tá em Pauta retoma em 2026 com foco no fortalecimento do empresariado 

A edição de abertura contou com a palestra-show “Lições de Empreendedorismo”, ministrada pelo humorista, compositor e empresário Jair Kobe, criador do personagem Guri de Uruguaiana. Laura Cosme / Grupo RBS

A retomada do evento Tá em Pauta em 2026 marcou um novo momento de articulação entre lideranças econômicas em Rio Grande. A reunião-almoço realizada nesta quarta-feira (18), na sede da Câmara de Comércio da Cidade, reuniu empresários, representantes do governo e membros da sociedade civil em torno de um objetivo comum: fortalecer o ambiente de negócios e projetar o desenvolvimento da região.

A edição de abertura contou com a palestra-show “Lições de Empreendedorismo”, ministrada pelo humorista, compositor e empresário Jair Kobe, criador do personagem Guri de Uruguaiana, que trouxe reflexões sobre trajetória profissional, desafios e oportunidades no mundo dos negócios.

— A construção do Tá em Pauta é dinâmica, não é algo estático. A gente tem algumas projeções, mas elas variam de acordo com a agenda de quem vem. Nós estamos num momento muito desafiador do ponto de vista social. Ter um local para debater ideias é fundamental, e isso tem se perdido ao longo do tempo — comenta Rafael Ferreira, presidente da Câmara de Comércio da Cidade do Rio Grande.

Entre os temas previstos para as próximas edições deste ano, estão discussões sobre o setor portuário, projetos industriais e investimentos estratégicos na região. A participação de lideranças políticas também está no radar da organização.

— A gente tem projetado o vice-governador, além de temas como a Portos, a CMPC e a questão da refinaria. As temáticas estão definidas, mas os nomes e datas ainda dependem das agendas. O nosso papel é pautar o que é de interesse local e regional — ressalta Ferreira.

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A expectativa é que a edição de 2026 amplie a participação do empresariado e fortaleça a cultura de encontros periódicos voltados à discussão de pautas estratégicas. A reunião-almoço também cumpre um papel de networking, aproximando diferentes setores e incentivando a troca de experiências.