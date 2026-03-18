Economia

Desenvolvimento
Notícia

"Nosso papel é pautar o que é de interesse local e regional": Tá em Pauta retoma em 2026 com foco no fortalecimento do empresariado 

Evento reúne empresários e representantes locais para debater temas como setor portuário, indústria e investimentos estratégicos

Laura Cosme

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS