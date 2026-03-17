“Não há sobreposição territorial”, diz diretora sobre parque eólico offshore perto do Albardão

Desde o dia 6 de março, o projeto possui o Termo de Referência emitido pelo Ibama. Divulgação / JB Energy

A criação do Parque Nacional Marinho do Albardão, no extremo sul do litoral gaúcho, abriu debate sobre possíveis impactos da unidade de conservação em projetos econômicos planejados para o mar da região, como a geração de energia eólica offshore.

Um desses empreendimentos é o Aura Sul Wind, conduzido pela empresa japonesa JB Energy. Segundo a companhia, o projeto foi desenhado levando em conta a área do Albardão antes mesmo da formalização da unidade de conservação, o que evitaria conflitos territoriais.

— A avaliação locacional do projeto já levava em consideração essa área em discussão, mesmo antes de sua eventual formalização. O posicionamento do projeto foi definido justamente para manter distância adequada de áreas ambientalmente sensíveis. Não há sobreposição territorial entre o projeto Aura Sul e a área proposta de preservação do Albardão — explica Gabriela Timerman, CSRO da JB Energy, diretora de Sustentabilidade e Regulação.

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Licenciamento ambiental

O projeto segue as regras do Planejamento do Espaço Marinho (PEM), política pública que organiza os diferentes usos do oceano, além do processo de licenciamento conduzido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

No dia 06 de março, o empreendimento conquistou o Termo de Referência emitido pelo órgão ambiental federal. O documento estabelece os estudos ambientais que precisam ser realizados para avaliar a viabilidade da iniciativa antes da eventual emissão da Licença Prévia.

Segundo a empresa, os levantamentos já estão em andamento e incluem análises sobre rotas de aves migratórias, espécies marinhas, navegação e outras atividades na região.

Parque marinho

Localizado entre Rio Grande e Santa Vitória do Palmar, o Parque do Albardão deve se tornar a maior unidade de conservação marinha do Brasil, com mais de 1 milhão de hectares de ambientes costeiros e oceânicos.

A área abriga habitats considerados estratégicos para diversas espécies, como toninhas, tartarugas-marinhas, tubarões, raias e aves migratórias que utilizam a rota atlântica das Américas.

Projeto piloto

O Aura Sul Wind ainda está em fase inicial de desenvolvimento. A previsão é que os primeiros testes em mar aberto ocorram a partir de 2029, em uma área situada a cerca de 60 quilômetros da costa de Rio Grande.

Segundo o CEO da empresa, Rodolfo Gonçalves, a escolha do local foi baseada em estudos ambientais que identificaram áreas de maior sensibilidade mais próximas do litoral.

— Até cerca de 40 quilômetros da praia existem regiões com alta sensibilidade ambiental, incluindo rotas da baleia-franca. A opção por instalar o projeto a 60 quilômetros buscou equilibrar desenvolvimento energético e conservação — explica.

Tecnologia e cadeia produtiva

O projeto prevê o uso da tecnologia Raijin Float, desenvolvida pela própria empresa, baseada em plataformas flutuantes de concreto protendido.

Segundo a companhia, esse modelo pode reduzir custos e facilitar a produção industrial no país, já que os módulos das plataformas devem ser pré-fabricados no Rio Grande do Sul e montados em Rio Grande.

A iniciativa também prevê o uso da turbina MySE 18 MW, da fabricante Ming Yang Smart Energy, considerada uma das mais potentes do mundo para geração eólica.

A empresa avalia utilizar estruturas do Estaleiro Rio Grande e do EBR, em São José do Norte, na montagem dos equipamentos. Além disso, afirma que mantém tratativas com a prefeitura do município e com o governo estadual para viabilizar a implantação do projeto.



