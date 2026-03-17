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“Não há sobreposição territorial”, diz diretora sobre parque eólico offshore perto do Albardão

Projeto Aura Sul Wind, da JB Energy, está planejado para área a 60 quilômetros da costa de Rio Grande, detalha Gabriela Timerman, CSRO da JB Energy

Laura Cosme

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