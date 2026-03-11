Julgamento sobre Termelétrica Rio Grande é marcado para o dia 24 de março

Projeto, orçado em cerca de R$ 6 bilhões, prevê a construção de uma usina movida a gás natural, além da implantação de um terminal de regaseificação de GNL e de um píer para navios. Grupo Cobra / Divulgação

Foi marcado para o próximo dia 24 de março o julgamento que pode definir o futuro da Usina Termelétrica Rio Grande (UTE).

A confirmação foi feita pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), após a termelétrica ter entrado na pauta da sessão. Em dezembro, a 3ª Turma do tribunal negou, por unanimidade (três votos a zero), o recurso apresentado pela agência reguladora.

A etapa final do julgamento contará com a participação de dois novos desembargadores. Dessa forma, será necessário que os dois sejam favoráveis para que o projeto seja transferido ao grupo espanhol Cobra.

Segundo Vitor Magalhães, secretário de Desenvolvimento, Turismo e Economia do Mar de Rio Grande, a expectativa da cidade é de que a votação avance de forma positiva.

O processo é considerado estratégico para o desenvolvimento econômico local e estadual. Orçado em cerca de R$ 6 bilhões, o projeto prevê a construção de uma usina movida a gás natural, além da implantação de um terminal de regaseificação de GNL e de um píer para navios no Porto de Rio Grande.

O próximo julgamento deverá contar com representantes políticos da Zona Sul, além de entidades empresariais que integram as Alianças Rio Grande e Pelotas, em prol da construção da usina no município rio-grandino.

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Histórico do impasse

A Aneel havia retirado a outorga da usina sob alegação de descumprimento de prazos e falta de capacidade financeira da então responsável, a Bolognesi Energia S.A.. A empresa sustenta que os atrasos decorreram de questionamentos ambientais feitos pelo Ministério Público Federal (MPF).