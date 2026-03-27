"Imagina 10 mil toneladas saírem e voltarem?”: setor alerta para risco na soja do RS

Seminário destaca desafios para garantir qualidade do grão, evitar refluxo de cargas e melhorar infraestrutura logística. Guga Volks / Assessoria Festimar

As exportações de soja pelo Porto do Rio Grande e a qualidade dos grãos foram temas debatidos nesta sexta-feira (27), durante o 2º Seminário de Qualidade da Soja do Porto do Rio Grande. O evento ocorre na Câmara de Comércio do município e integra a programação do Festimar (Festival do Mar).

Um dos principais pontos discutidos foi a necessidade de conciliar o aumento da produtividade com a manutenção da qualidade da soja. A expectativa para este ano no Rio Grande do Sul é de uma safra próxima de 20 milhões de toneladas.

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Segundo Daniel Alvarenga, presidente do Sindicato dos Controladores de Carga do Rio Grande (Sintecon), esse cenário leva o setor a se mobilizar para discutir ações que mitiguem o refluxo de cargas — quando a mercadoria precisa retornar ao país de origem por não atender aos critérios sanitários do país importador.

— Com a questão da praga quarentenária, após quatro safras ruins, novos critérios foram adotados pela China para receber a soja. Entendemos que era necessário chamar quem entrega a carga para evitar o refluxo, porque você imagina 10 mil toneladas saírem e voltarem? Isso acontece se estiver fora do padrão e prejudica todo o Estado — explica Alvarenga.

Entre os critérios debatidos estão percentual de pureza, umidade e a possível presença de material estranho.

— Oitenta por cento da soja vendida no Brasil é comprada pela China. O seminário tem essa importância de reunir os elos da cadeia — produtores, cooperativas, traders e as empresas de controle e certificação. Toda essa questão de qualidade passa a ser fundamental. Qualidade e produtividade terão de caminhar juntas — afirma Marcelo Neves, gerente de Qualidade do Complexo Termasa Tergrasa.

A evolução da infraestrutura portuária e a organização logística ao longo dos anos também foram destacadas como fatores-chave para o desenvolvimento do setor no Estado.

— Nossos terminais estão entre os mais confiáveis do Brasil. Pela eficiência, recebemos cargas de outros estados e até de outros países. Temos vantagem de calado, agilidade e confiança no processo — acrescenta Alvarenga.

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Predominância do transporte rodoviário

Um dos avanços citados foi a implementação do sistema de agendamento de cargas, conhecido como sistema Pampa, que eliminou filas de caminhões nas rodovias e no entorno do porto. O modelo permite que motoristas programem dia e horário para descarga, reduzindo custos e melhorando a organização logística.

Segundo a Cooperativa Central Gaúcha Ltda., operadora dos terminais Termasa e Tergrasa, atualmente mais de 75% da soja chega por rodovias, enquanto o modal ferroviário representa cerca de 24% e o hidroviário, apenas 1%.

— É um sistema de agendamento pela internet. Quem vai levar a carga escolhe o dia e o turno, e o terminal limita a capacidade. Se o turno atinge o limite, o próximo agendamento é direcionado a outro horário. É uma fila virtual — explica Neves.

Apesar dos avanços, a precariedade da malha ferroviária no Estado foi apontada como um desafio, que acaba sobrecarregando as estradas.

— Com a redução do uso da ferrovia, a rodovia segue como principal modal no curto e médio prazo. Não vemos mudanças significativas nesse cenário. Por isso, é essencial manter investimentos nas estradas para o escoamento da safra agrícola do Rio Grande do Sul — conclui Neves.





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