Estaleiro Rio Grande lidera disputa internacional para construir navios da Transpetro

Navios deverão ser até 20% mais eficientes em termos de consumo de combustível. Charles Guerra / Especial



O Estaleiro Rio Grande, operado pela empresa Ecovix, está entre os participantes de um edital internacional lançado pela Transpetro para a aquisição de quatro navios de médio porte da classe MR1.

As embarcações, com capacidade de 40 mil toneladas de porte bruto, serão destinadas ao transporte de petróleo e derivados ao longo da costa brasileira.

Segundo os valores apresentados no processo licitatório, a Ecovix registrou a menor proposta, estimada em cerca de US$ 267 milhões e está liderando a disputa.

Outras empresas estrangeiras, incluindo estaleiros da China e da Índia, também participam da disputa: Swan Defence and Heavy Industries Limited, com US$ 309.400.957,42; Dalian Shipbuilding Offshore, com US$ 369.032.010,40; e Green Port Logística Portuária, com US$ 403.087.357,78.

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Conforme a Transpetro, os navios deverão ser até 20% mais eficientes em termos de consumo de combustível, o que poderá resultar em uma redução de até 30% nas emissões de gases de efeito estufa.

As embarcações poderão utilizar biocombustíveis, como o etanol, como alternativa de abastecimento, além de estarem aptas a operar em portos eletrificados.

O cronograma prevê que o primeiro navio poderá ser lançado em até 33 meses após a formalização do contrato. A nova concorrência integra o plano de expansão da frota previsto no Plano de Negócios da Petrobras para o período de 2025 a 2029, que projeta a contratação de 16 navios.

Procurada pela reportagem, a empresa Ecovix afirmou que só irá se manifestar após a conclusão do processo licitatório.

Próximas etapas

O processo licitatório segue agora para as próximas etapas, conduzidas pela comissão de licitação, responsável por avaliar as propostas recebidas e dar continuidade ao processo até a homologação do resultado final.



