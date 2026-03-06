Estaleiro Rio Grande inicia contratações para construção de navios

Primeiro Handy Max deve ser entregue em 2027. Ecovix / Divulgação

A construção dos navios da classe Handy no Estaleiro Rio Grande começou a movimentar o mercado de trabalho na região. A empresa Ecovix, operadora da estrutura, iniciou o processo de contratações para preparar o início das atividades industriais. Até o momento, cerca de 70 profissionais já foram admitidos.

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A projeção da empresa é que o número de trabalhadores aumente gradualmente ao longo do projeto, podendo chegar a aproximadamente 1,4 mil profissionais no pico das obras.

Os trabalhos devem se estender por cerca de três anos. A expectativa é de que o primeiro navio Handy Max seja entregue até o final de 2027.

Atualmente, o estaleiro conta com cerca de 400 colaboradores, entre engenheiros, profissionais de planejamento e equipes técnicas. Nesta fase inicial de preparação para a construção das embarcações, a prioridade das contratações está voltada a soldadores, caldeireiros, montadores e profissionais de manutenção.

Segundo a Ecovix, ao longo do último ano foram realizadas diversas etapas preparatórias para o início da produção.

— Ao longo deste primeiro ano, foram realizadas diversas etapas, como a preparação do estaleiro, engenharia das embarcações e aquisição de matéria-prima. Agora, estão sendo acertados os últimos detalhes de engenharia para começar os trabalhos — informou a empresa, em nota.

A expectativa é de que novas oportunidades de emprego sejam abertas conforme o avanço do cronograma de preparação e o início efetivo da construção das embarcações.

Mão de obra local

De acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, a região possui um contingente significativo de trabalhadores com experiência no setor naval, estimado em cerca de cinco mil profissionais capacitados.

No entanto, a entidade destaca que muitos desses trabalhadores precisam passar por atualizações de qualificação para atender às demandas atuais da indústria.

Para isso, a Ecovix afirma que está firmando parcerias com instituições de formação profissional, como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS), além do próprio sindicato.

Segundo a empresa, os acordos incluem cursos de capacitação, revalidação de certificados e treinamentos específicos voltados às atividades do estaleiro.

— Estamos conduzindo programas junto ao Sistema S e IFRS para revalidação e atualização de certificados, com alguns treinamentos pontuais mais específicos — informou a Ecovix.





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