Diesel sobe até R$ 1,17 em um mês em Pelotas, aponta ANP

Valores subiram após início da guerra no Irã. Ariéli Ziegler / Agência RBS

O último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) revelou um aumento de mais de R$ 1 no preço do litro do diesel em Pelotas após o início dos ataques de Estados Unidos e Israel ao Irã.

O diesel S500 subiu em média R$ 1,02, de R$ 6,33 em 21 de fevereiro para R$ 7,35 em 21 de março. Já o diesel S10 ficou R$ 1,17 mais caro, passando de R$ 6,37 para R$ 7,54, um aumento de mais de 18%.

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A gasolina comum teve um aumento 12 centavos, passando de R$ 6,39 para R$ 6,51. Já a aditivada subiu 7 centavos, de R$ 6,68 para R$ 6,75.

Em um mês, o etanol subiu um centavo e era vendido em média a R$ 4,97, enquanto o gás de cozinha de 13 quilos se mantém estável, em R$ 115,19.



