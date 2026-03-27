Combustíveis ficam mais caros e diesel acumula alta de 22% em Pelotas

Em apenas uma semana, diesel S10 subiu 3,7%. Ariéli Ziegler / Agência RBS

O levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgado nesta sexta-feira (27), revelou que os preços médios dos combustíveis seguem em elevação em Pelotas.

A maior alta foi no diesel, que subiu mais de 3%. O litro do diesel S500 passou de R$ 7,35 na semana passada para R$ 7,59, enquanto o diesel S10 subiu de R$ 7,54 para R$ 7,82, uma alta de 3,7%.

Os combustíveis seguem uma trajetória de elevação desde o final de fevereiro, após os ataques de Estados Unidos e Israel ao Irã. Desde então, o diesel S10, que era vendido em média a R$ 6,37 em 21 de fevereiro, subiu mais de 22%.

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A gasolina também ficou mais cara, de R$ 6,51 no levantamento de 21 de março para R$ 6,70 na pesquisa mais recente. A gasolina aditivada subiu de R$ 6,75 para R$ 6,89.

O etanol, que vinha mantendo um preço estável, também teve alta na última semana e passou de R$ 4,97 para R$ 5,11, uma diferença de 2,8%.