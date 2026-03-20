Câmara técnica debate economia verde e apresenta plano estratégico em Pelotas

Encontro ocorreu no Rooftop Vanguarda, no Parque Una, reuniu representantes do setor produtivo, instituições de pesquisa e convidados. Felipe Valduga / Grupo RBS

A Câmara Técnica de Sustentabilidade da Agência de Desenvolvimento da Região Sul realizou, nesta sexta-feira (20), sua primeira reunião-almoço de trabalho em Pelotas. O encontro ocorreu no Rooftop Vanguarda, no Parque Una, e reuniu representantes do setor produtivo, instituições de pesquisa e convidados.

Durante a atividade, foi apresentado o referencial estratégico da Câmara para 2026, documento que estabelece diretrizes, prioridades e visão de atuação voltadas ao desenvolvimento sustentável da região sul do Estado.

Coordenador do grupo, o professor Marcelo Dutra da Silva destacou que a proposta é ampliar a participação e qualificar o debate regional.

Coordenador do grupo, o professor Marcelo Dutra destacou que a proposta é ampliar a participação e qualificar o debate regional. Felipe Valduga / Grupo RBS

— A ideia é fortalecer conexões e construir um olhar mais apurado sobre as nossas oportunidades e os entraves que ainda limitam o desenvolvimento sustentável da região — afirmou.

Segundo Dutra, um dos principais desafios é avançar na articulação entre municípios e instituições, superando a fragmentação regional.

— A gente precisa se enxergar como um bloco econômico. As necessidades são comuns, mas ainda não atuamos de forma integrada. Quando surge uma crise, há mais união, mas isso precisa ser permanente — disse.

O coordenador também defendeu maior alinhamento entre políticas públicas e planejamento regional, especialmente diante dos impactos das mudanças climáticas.

— Falta, muitas vezes, padronização em instrumentos como planos diretores e estratégias de resiliência. Precisamos avançar em propostas comuns e em um esforço conjunto para acessar recursos e atrair investimentos — completou.

Durante o encontro, uma apresentação sobre a transformação Refinaria Riograndense em Biorrefinaria foi conduzida por João Bulla, gerente de Novos Negócios da empresa. Ele abordou aspectos já previstos no planejamento energético regional e enfatizou a atualização do projeto de transformação da unidade, considerada estratégica dentro da agenda de transição energética.

João Bulla destacou produção de combustíveis renováveis em futura biorrefinaria. Felipe Valduga / Grupo RBS

A proposta prevê a ampliação da atuação da refinaria para a produção de combustíveis renováveis, alinhando o empreendimento às novas demandas por fontes de energia de menor impacto ambiental.

— Temos vento, disponibilidade hídrica e condições para geração de energia em larga escala. Isso abre espaço para novos projetos e para o desenvolvimento de cadeias ligadas à economia verde — afirmou Dutra, ao reforçar que a Zona Sul tem uma posição logística estratégica, que reúne diferentes modais e que permite conexão global via Porto de Rio Grande.

A programação também incluiu debate sobre os impactos da criação do Parque Marinho do Albardão, com discussão sobre plano de manejo, zona de amortecimento e critérios de uso da área.

O referencial estratégico apresentado, frisou Dutra, indica que a região sul do Estado reúne condições para liderar uma agenda baseada na economia verde, mas ainda enfrenta entraves estruturais, como a vulnerabilidade a eventos climáticos extremos, os custos elevados de energia, gargalos logísticos e a dependência de poucas cadeias produtivas. Ao mesmo tempo, o documento aponta oportunidades ligadas à diversificação agrícola, à agregação de valor à produção, à expansão de energias renováveis e ao desenvolvimento de biocombustíveis.

A Câmara Técnica reúne empresas e entidades com atuação relevante na economia regional e tem como objetivo ampliar a articulação entre setor produtivo, pesquisa e poder público, buscando consolidar uma estratégia integrada de desenvolvimento sustentável para a Região Sul.



