Economia

Decisão bilionária
Notícia

Após 11 anos de impasses, termelétrica de Rio Grande terá julgamento decisivo

TRF4 analisa, nesta terça-feira, futuro de projeto de R$ 6 bilhões que pode destravar investimentos e empregos no sul do Estado

Laura Cosme

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