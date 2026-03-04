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Alimentos essenciais sobem 7,7% em fevereiro e pressionam custo de vida em Pelotas

Valor chega a R$ 649,30; cesta básica também registra alta no mês, aponta o Procon

Igor Islabão

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