Alimentos essenciais sobem 7,7% em fevereiro e pressionam custo de vida em Pelotas

Houve aumento pontual em parte do grupo de verduras e legumes, em especial do repolho, com elevação de 54,34%. Ronald Mendes / Agencia RBS

Uma parcela significativa do custo de vida do pelotense ficou mais pesada em fevereiro. Levantamento do Procon Pelotas indica que a chamada Ração Essencial — composta por 13 alimentos indispensáveis para a subsistência de um adulto durante 30 dias — teve aumento de 7,7% no período. O valor passou de R$ 602,88, em janeiro, para R$ 649,30 em fevereiro.



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Já a cesta básica de 51 produtos de consumo popular, que reúne alimentos, itens de higiene e limpeza, registrou alta de 4,83%, saltando de R$ 1.338,01 para R$ 1.402,66 em 28 dias.

Entre os produtos que mais pesaram no bolso do consumidor está o repolho, com aumento de 54,34%, a maior variação registrada no mês. Também tiveram alta expressiva a cenoura (33,99%), a batata inglesa (16,14%), o absorvente (35,78%) e o aparelho de barbear descartável (15,51%), indicando impacto tanto no setor de hortifrúti quanto nos itens de uso pessoal.

De acordo com o coordenador executivo do Procon, Crístoni Costa, esse tipo de oscilação está, em geral, ligado a fatores climáticos e sazonais. Segundo ele, chuvas excessivas, calor intenso ou redução na oferta impactam diretamente a produção, enquanto custos de transporte e distribuição também influenciam o preço final ao consumidor.

Costa ressalta que houve aumento pontual em parte do grupo de verduras e legumes, mas não de forma generalizada.

No mesmo período, alguns itens apresentaram queda significativa, especialmente no hortifrúti. O mamão recuou 39,76%, o tomate teve redução de 22,62% e a alface caiu 17,34%. Também registraram diminuição o sal, com retração de 18,97%, e a maionese, com baixa de 8,35%. Já produtos como cigarro, desodorante aerossol, alvejante, sabonete e gás de cozinha (P13kg) tiveram variações mínimas, consideradas estáveis.

A pesquisa é realizada pelo Serviço de Educação ao Consumidor do Procon com base na metodologia do IEPE, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e nos critérios do DIEESE para definição da Ração Essencial. São monitorados 51 itens da cesta básica e 13 produtos considerados indispensáveis para a alimentação mensal de um adulto. Os preços são coletados em supermercados e atacados de Pelotas e comparados com o mês anterior para identificar as variações percentuais.

Segundo Costa, o objetivo é dar transparência à população e acompanhar a evolução do custo de vida no município, oferecendo uma referência clara para os consumidores sobre o comportamento dos preços no comércio local.



Confira os 51 itens pesquisados

A lista de alimentos inclui açúcar, alface, arroz agulha, banana, bolacha recheada, batata inglesa, café moído ou solúvel, carne bovina, carne de frango, cebola, cenoura, achocolatado, cerveja, erva para chimarrão, farinha de trigo, feijão preto, iogurte com sabores, laranja, leite longa vida integral, linguiça fresca embalada, maçã, maionese, mamão, margarina, massa com ovos, massa de tomate, óleo de soja, ovos de granja, pãezinhos, presunto magro fatiado, queijo lanche ou muçarela, refrigerante, repolho, sal, tomate e vinagre de álcool.

A relação de produtos de higiene e limpeza contempla absorventes, desodorante, aparelho de barbear descartável, papel higiênico, pasta dental, sabonete, shampoo, alvejante, desinfetante, detergente líquido para louça, amaciante de roupa, sabão em barra e sabão em pó, além de cigarros e gás de cozinha.





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