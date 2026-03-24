“A gente segue no jogo”; como autoridades avaliam decisão da Justiça sobre futuro da Termelétrica Rio Grande

Outorga do empreendimento segue reestabelecida. Grupo Cobra / Divulgação

A decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4) sobre a Termelétrica Rio Grande, nesta terça-feira (24), foi recebida com cautela por autoridades locais.

Em julgamento realizado pela manhã, o tribunal deu provimento parcial ao recurso da Aneel, mantendo a outorga do projeto e determinando que a análise sobre a possível transferência de controle para o grupo espanhol Cobra fique a cargo da própria agência, e não da Justiça.

O julgamento foi acompanhando por autoridades do município.

O secretário de Desenvolvimento de Rio Grande, Vitor Magalhães, afirmou que a decisão não favoreceu diretamente o projeto, mas destacou que ele segue em andamento.

— Entendemos que, obviamente, foi uma decisão que não nos favoreceu diretamente, porque na divergência julgada hoje, o Judiciário teria que definir que a Aneel deveria aceitar a transferência automaticamente. Os desembargadores entenderam que o Judiciário não pode atropelar os procedimentos da Aneel. Não foi uma derrota, o projeto não foi enterrado, a gente segue no jogo — disse.

Ainda conforme Magalhães, o próximo passo é o Grupo Cobra protocolar na Aneel o pedido de transferência.

— Queremos ser tratados como o procedimento que a própria Aneel determina. Esperamos que o resultado seja positivo — completa.

Com investimento estimado em cerca de R$ 6 bilhões, o projeto é tratado como estratégico para o desenvolvimento econômico local e estadual.

A proposta prevê a construção de uma usina movida a gás natural, além da implantação de um terminal de regaseificação e de um píer para navios no Porto de Rio Grande.

A procuradora jurídica do município, Nídia Bonfim, também se manifestou sobre o caso e reforçou o papel da administração local no acompanhamento do processo.

— O município seguirá acompanhando esse processo junto à Aneel e intervirá, se necessário — garante.

Ao longo das próximas semanas, reuniões devem ser realizadas entre a prefeitura de Rio Grande, a Portos RS e o Grupo Cobra. A expectativa é de que a análise da agência reguladora seja concluída ainda este ano.

— Estamos com expectativa alta de ter um desfecho positivo depois de mais de uma década — finaliza o secretário.





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