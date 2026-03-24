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“A gente segue no jogo”; como autoridades avaliam decisão da Justiça sobre futuro da Termelétrica Rio Grande

Aneel será responsável por analisar o pedido de transferência do projeto, avaliado em cerca de R$ 6 bilhões

Laura Cosme

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