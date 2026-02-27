Economia

Indústria leiteira
Notícia

Nova gestora anuncia reforma da antiga Cosulati e projeta retomada das operações no fim de 2026

OZ Earth inicia obras na planta de Capão do Leão após arrematação judicial e prevê testes operacionais ainda neste ano

Gabriel Veríssimo

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS