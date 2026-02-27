Nova gestora anuncia reforma da antiga Cosulati e projeta retomada das operações no fim de 2026

Unidade desativada desde 2022 passará por modernização estrutural para voltar a produzir derivados lácteos na Zona Sul. Igor Islabão / Grupo RBS

A empresa OZ Earth Participações, vencedora do leilão para compra da antiga unidade industrial da Cooperativa Sul-Riograndense de Laticínios (Cosulati), anunciou nesta sexta-feira (27), em nota oficial, o início das obras de reforma e modernização da planta localizada em Capão do Leão.

O avanço ocorre após a homologação da carta de arrematação pela Justiça do Trabalho, em outubro de 2025, etapa que autorizou a nova controladora a assumir oficialmente o ativo e iniciar os preparativos para a reativação da estrutura.

Segundo o presidente da companhia, Igor Elias, os investimentos totais devem chegar a R$ 120 milhões, sendo cerca de R$ 30 milhões destinados exclusivamente a reformas e melhorias na unidade industrial.

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De acordo com a empresa, os trabalhos começaram após um diagnóstico técnico realizado no início do ano, que avaliou as condições estruturais e operacionais do complexo. A fase atual contempla a implantação do canteiro de obras e a recuperação de sistemas considerados essenciais para o funcionamento da planta.

Entre as intervenções previstas estão a modernização das unidades de tratamento de efluentes, melhorias no sistema de abastecimento de água e a atualização dos equipamentos de refrigeração. O projeto também inclui adequações às exigências do Serviço de Inspeção Federal (SIF) e processos de regularização ambiental.

A previsão é que os primeiros testes operacionais ocorram em dezembro de 2026, etapa considerada decisiva para a retomada das atividades do complexo, desativado desde abril de 2022.

O prédio foi arrematado em 2024 por R$ 49,1 milhões, em lance único. A estrutura possui 17,5 mil metros quadrados de área construída. Em nota divulgada nesta sexta-feira, assinada por Igor Elias, a empresa afirmou que quitará o valor integralmente até 10 de abril, antecipando o prazo final estabelecido pela Justiça do Trabalho.

