Lojistas apontam aumento de 20% em vendas durante o Carnaval no Cassino

Folia movimentou bares, restaurantes e varejo no Cassino. Reprodução/CasaBarra Restobar

O Carnaval no Cassino deste ano reuniu cerca de 250 mil pessoas ao longo dos cinco dias de festa no balneário. Com isso, lojas, bares e restaurantes tiveram que reorganizar suas rotinas para atender o aumento do fluxo de consumidores.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Rio Grande (Sindilojas), Luiz Escobar, entre sexta-feira (13) e terça-feira (18) o aumento da procura por lojas do balneário foi de cerca de 20%. Os setores mais buscados foram vestuário e souvenirs.

— O turista está sempre apto a fazer compras, seja um item que precisa de última hora ou uma lembrança que quer levar para casa. Tudo é uma cadeia. Quando tem uma lancheria, bar ou restaurante aberto até tarde e o turista sai de lá e vê uma loja, ele se sente confortável e tentado a comprar — comentou.

Ele citou que o Sindicato incentivou os comerciantes a ampliarem os horários de atendimento durante os cinco dias de Carnaval, respeitando a carga horária dos funcionários.

— Isso é um ânimo para o empresário. Vender agora para ter mais segurança no restante do ano, quando esse público diminui — conclui.

Conforme a presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Rio Grande, Letícia Vanzelote, o Carnaval impulsiona diversos setores do comércio.

— Vemos os hotéis lotados, restaurantes, mercados e supermercados. No Carnaval, até mesmo o setor de serviços, como corte e costura, é impulsionado por quem quer um abadá personalizado de forma profissional.

Fora da temporada, cerca de 60 mil pessoas moram no balneário. O número mais do que dobra durante o verão e pode chegar a 250 mil em eventos como Carnaval, celebrações de Iemanjá e Réveillon.

Organização antecipada

Lojas de roupas sentiram o impacto das vendas durante o Carnaval. Camila Jacques/Arquivo Pessoal

A empresária Camila Jacques, proprietária de uma loja especializada em souvenirs e vestuário no Cassino há seis anos, avalia que neste Carnaval o movimento foi positivo, especialmente no último dia de festa.

— Nos primeiros dias foi bom, melhor que o normal. Mas na terça-feira foi além do que a gente esperava. Acho que o pessoal deixou para fazer as compras no último dia — relata.

Camila afirma que a preparação para a temporada começa ainda no inverno. Ela conta que utiliza como base os resultados do ano anterior para projetar as compras, sempre acrescentando uma margem extra na expectativa de crescimento. O carro-chefe da loja é a marca própria, com camisetas, bonés e ecobags voltados à identidade da praia.

— Minha organização para a temporada de verão começa em agosto e setembro. Em outubro eu já estou com todos os pedidos feitos. É o momento de lucrar, então preciso ter estoque — explica.

Outras datas citadas como melhora de atendimento é o Natal, Celebração à Iemanjá e Dia da Mulher.

Impactos em bares e restaurantes

Quem circulou pelo Cassino durante o feriado dificilmente encontrou mesas vazias. O aumento do fluxo de pessoas impactou também o setor alimentício, com horários estendidos e reforço nas equipes para atender à demanda concentrada principalmente no período da noite.

No CasaBarra — restaurante e bar localizado no balneário —, a movimentação maior foi percebida entre sábado e segunda-feira de Carnaval. O proprietário Guilherme Rocha afirma que o aumento de turistas no balneário já era esperado com base nos anos anteriores. Porém, na gastronomia, esse resultado tem que ser balanceado.

— Notamos um acréscimo muito grande no turismo durante os dias de Carnaval, especialmente no sábado, domingo e segunda-feira. O período ao mesmo tempo que leva público, também nos tira público. É impossível competir com as atrações da Avenida.

Para equilibrar o movimento, a estratégia do estabelecimento foi apostar em um evento que fizesse com que o público fosse até o local — principalmente aqueles que não são adeptos às músicas de Carnaval.

— Nós criamos o CarnaRock CasaBarra, evento voltado a quem prefere fugir da folia tradicional. Com isso o fluxo costuma ficar próximo ao de um fim de semana normal de verão.

Ao longo do ano, a CDL afirma que o período de maior movimento segue sendo a última semana de dezembro, quando os estabelecimentos do Cassino operam próximos do limite. Em seguida aparecem o verão como um todo, os feriadões e datas especiais, como o Dia dos Namorados. Já na baixa temporada, o empresário reconhece que manter o fluxo é um desafio e depende principalmente do turismo de fim de semana.

— É preciso fazer uma “gordurinha” no verão para conseguir sobreviver na baixa temporada — explica Guilherme.

Empresários apostaram na data para reforçar o caixa. Joanna Manhago/Grupo RBS

De acordo com a CDL, neste período de aumento de fluxo, lancherias e pizzarias ainda são os locais mais procurados, inclusive com o registro de filas.

— Se há uma fila em um restaurante, é de bom tom que haja algum tipo de serviço para essas pessoas, como venda de bebidas e/ou aperitivos, por exemplo — completou a presidente da CDL.



