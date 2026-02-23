Julgamento sobre Termelétrica Rio Grande é adiado para março

O julgamento que pode definir o futuro da Usina Termelétrica Rio Grande (UTE), que estava marcado para esta terça-feira (24), foi adiado e deverá ocorrer apenas em março.
A confirmação foi feita pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4). Até o momento, não há previsão para uma nova data.
A sessão tem mobilizado entidades empresariais da Zona Sul, que acompanham o caso com expectativa. Segundo Rafael Ferreira, coordenador da Aliança Rio Grande, o julgamento foi adiado devido ao impedimento de um desembargador.
— O julgamento vai ficar para março, por causa de um impedimento de um desembargador para a pauta de amanhã. As alianças já fizeram uma carta, que assinei na semana passada, e agora esperamos a nova data — comenta.
Em dezembro, a 3ª Turma do tribunal negou, por unanimidade (três votos a zero), o recurso apresentado pela agência reguladora. A etapa final do julgamento contará com a participação de dois novos desembargadores, o que aumentou a atenção de lideranças empresariais e representantes da sociedade civil da região.
O processo é considerado estratégico para o desenvolvimento econômico local e estadual. Orçado em cerca de R$ 6 bilhões, o projeto prevê a construção de uma usina movida a gás natural, além da implantação de um terminal de regaseificação de GNL e de um píer para navios no Porto de Rio Grande.
Com o adiamento, entidades empresariais devem manter a mobilização até a nova data do julgamento, vista como decisiva para o desfecho do projeto.
— Não tem nada de subjetivo nisso de interferir no resultado do julgamento, isso aconteceu devido a compromissos particulares dos desembargadores. A interferência que tem é somente nos prazos. Vamos permanecer mobilizados tentando ajudar — complementa Rafael.
Na semana passada, uma carta de moção em apoio ao projeto foi publicada pelas Alianças Rio Grande e Pelotas, que reúnem entidades empresariais e civis dos dois municípios, com o objetivo de reivindicarem celeridade no processo de licenciamento ambiental e aprovação do projeto da Usina Termelétrica em Rio Grande. (Confira a carta na íntegra ao final do texto).
Histórico do impasse
A Aneel havia retirado a outorga da usina sob alegação de descumprimento de prazos e falta de capacidade financeira da então responsável, a Bolognesi Energia S.A.. A empresa sustenta que os atrasos decorreram de questionamentos ambientais feitos pelo Ministério Público Federal (MPF).
Em entrevista à GZH Zona Sul em dezembro, o presidente do Grupo Cobra, Jaime Antonio Llopis Juesas, afirmou que, caso não haja novo recurso da Aneel, o projeto deverá passar por ajustes para se adequar às mudanças do mercado antes de avançar.
Moção de Apoio ao Projeto da Usina Termelétrica de Rio Grande
"Justificativa da ação conjunta A Alianças Pelotas e a Aliança Rio Grande, que representam centenas de empresas e a força produtiva da Zona Sul do Estado, manifestam seu irrestrito apoio e clamam pela celeridade no processo de licenciamento ambiental e aprovação do projeto da Usina Termelétrica em Rio Grande. É inaceitável que um empreendimento de capital privado de bilhões de reais esteja paralisado por entraves burocráticos estatais, que resultaram, inclusive, em uma ação judicial, cuja decisão de primeira instância foi favorável. A morosidade administrativa é um custo de oportunidade que o estado do Rio Grande do Sul e a região sul, não podem mais suportar. Torna-se necessário um tratamento prioritário e celeridade dos órgãos estatais para a aprovação deste importante projeto, em especial da ANEEL e do Poder Judiciário gaúcho. Importância estratégica: energia limpa e estabilidade ao estado do Rio Grande do Sul Este projeto é uma política de desenvolvimento estratégico para o Estado, visando o desenvolvimento econômico, social e sustentável, com os seguintes pilares: - Gás Natural: Transição Energética e Sustentabilidade: o empreendimento será abastecido por Gás Natural, uma fonte que se posiciona como a opção mais limpa e sustentável entre os combustíveis fósseis. O projeto alinha o RS à agenda global de transição energética, oferecendo uma geração de base que garante segurança e estabilidade ao sistema interligado nacional, crucial para a indústria e o comércio gaúcho. Desenvolvimento regional: o eixo portuário Pelotas-Rio Grande A concretização da referida Usina é a pedra fundamental para impulsionar o desenvolvimento da metade sul do Estado, eis que o seu impacto geopolítico, econômico e social, por si só, seria suficiente para que todos os órgãos envolvidos envidassem todos os esforços para tornar esse projeto uma realidade. Se não, vejamos: - Alavancagem do polo logístico e industrial O projeto fortalecerá diretamente a infraestrutura portuária e aeroportuária de Pelotas e Rio Grande, impulsionando toda a cadeia de serviços ligada à logística, armazenagem e offshore. A demanda por serviços especializados transbordará para Pelotas, consolidando-a como o principal Polo de Serviços, Educação, mão de obra e setor industrial para este novo eixo de infraestrutura energética. - Geração massiva de empregos e atratividade industrial • Força de Trabalho: O projeto garantirá a geração de centenas de empregos, sendo dezenas deles diretos na operação e manutenção da usina, e centenas de indiretos e induzidos. • Atração de Novas Indústrias (Efeito Imã): A disponibilidade de Gás Natural de forma estável e competitiva, viabilizada pelo empreendimento, propiciará a instalação de novas empresas e novos clusters industriais na Região Sul do Estado, que dependem desta fonte energética eficiente e menos poluente. • Porto de Rio Grande e Aeroporto de Pelotas: Aumentará em muito o volume de negócios na região sul, ao ligar o estado ao resto do mundo, importando e exportando produtos oriundos do novo parque industrial, que será ampliado, em muito, com a chegada da Usina. • Melhoria Social: O aumento da arrecadação de tributos, em especial ICMS e ISS reforçará os recursos para que, as Prefeituras e Governo do Estado, invistam em saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, bem-estar e saneamento básico da região sul. • Desenvolvimento Econômico: Com a geração e circulação de valores significativos na região sul do estado, com empregos qualificados, investimentos em educação, atração de talentos, geração de empregos, renda e aumento da arrecadação tributária, para que os entes estatais possam concretizar políticas públicas de suma importância. Apelo pela legalidade, compliance e celeridade na aprovação do projeto As entidades empresariais têm plena ciência de que o projeto atende aos mais rigorosos padrões ambientais e tecnológicos, sobretudo a produção de energia limpa, renovável e sustentável. Deste modo, solicitamos formalmente que todos os órgãos estatais, assim como o Poder Judiciário, finalizem e aprovem de forma célere e imparcial o processo de instalação da Usina, liberando as licenças necessárias para este importante empreendimento, tanto para a região sul como para todo o setor produtivo do Rio Grande do Sul. Devemos reforçar que o desenvolvimento da região sul não pode mais esperar, sobretudo por entraves burocráticos insustentáveis, que acaba retardando o investimento privado e as melhorias de todo o setor produtivo do Estado.
Pelotas e Rio Grande, 18 de fevereiro de 2026.
Aliança Pelotas Aliança Rio Grande
Raphael Morales Rafael Ferreira Coordenador da Aliança Pelotas Coordenador da Aliança Rio Grande."