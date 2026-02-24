Feira do Produtor da Praia do Cassino é reconhecida como Patrimônio Imaterial

Evento ocorre aos sábados pela manhã, na Avenida Atlântica. Divulgação / Prefeitura de Rio Grande

A Feira do Produtor da Praia do Cassino foi oficialmente reconhecida como patrimônio imaterial de Rio Grande. A lei foi sancionada pela prefeitura na última sexta-feira (20), destacando a relevância histórica, cultural e social da iniciativa para a comunidade local. O projeto havia tramitado na Câmara de Vereadores e, após aprovação, recebeu sanção do Executivo.

Realizada há mais de 40 anos no balneário, a feira é considerada a mais antiga do litoral do Rio Grande do Sul. Durante a temporada de verão, ocorre aos sábados pela manhã, na Avenida Atlântica, reunindo produtores rurais, moradores e veranistas até o início de março.

De acordo com a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária, cerca de 54 produtores dos municípios de Rio Grande, São Lourenço do Sul, Pelotas e Morro Redondo participam da feira.

— Estamos falando de mais de quatro décadas de história, de trabalho e de dedicação dos produtores rurais. A feira fortalece a agricultura familiar, incentiva o consumo de produtos locais e movimenta a economia. O reconhecimento é muito importante, ainda durante a temporada de verão, quando recebemos milhares de visitantes no Cassino — afirma o secretário de Agricultura e Pecuária, Nilson Pinheiro.

Durante o evento, são comercializados alimentos in natura, produtos agropecuários, artesanato rural e itens de agroindústrias familiares. Ao longo do verão, a prefeitura estima que cerca de cinco mil visitantes passem pela feira.



