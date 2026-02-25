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“É urgente encontrar novos caminhos”, afirma especialista sobre futuro do arroz no sul do Estado

Painel discute produção de biocombustíveis, geração de renda e alternativas tecnológicas para enfrentar dificuldades enfrentadas pela cadeia produtiva regional

Laura Cosme

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