“É urgente encontrar novos caminhos”, afirma especialista sobre futuro do arroz no sul do Estado

Investimento estimado para uma planta industrial com capacidade de 150 toneladas por dia gira em torno de R$ 120 milhões. Sebastião José de Araújo / Embrapa/ Divulgação

A utilização do arroz para além do consumo tradicional voltou ao centro das discussões entre produtores e pesquisadores da Zona Sul do Rio Grande do Sul. Nesta quinta-feira (26), a Câmara Setorial do Arroz promove um painel para debater o futuro da cadeia produtiva, com foco na bioenergia e em novos mercados.

— O arroz vive mais uma crise econômica. É urgente buscar novos caminhos — afirma o ecólogo e professor Marcelo Dutra, ao defender a diversificação dos usos do cereal como estratégia para garantir a sustentabilidade do setor.

O evento contará com apresentação da Embrapa sobre um projeto de pesquisa mais amplo envolvendo o grão, incluindo sua utilização na produção de energia. A região concentra cerca de 335 unidades produtivas e 825 produtores, conforme dados do Instituto Rio Grandense do Arroz.

— A questão técnica deve ficar a cargo da Embrapa, com participação também do Irga e das entidades representativas. Produtores e instituições vão organizar esse projeto daqui para frente — explica Fernando Rechsteiner, diretor da Farsul.

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Novas utilizações

Produtores apontam a produção energética como uma alternativa concreta para enfrentar o momento considerado crítico no sul do Estado. Apesar das condições naturais favoráveis — como terras planas, abundância de água, tecnologia e logística —, o setor enfrenta pressões externas e estruturais.

— Estamos sendo pressionados pelo arroz importado, produzido sob regras menos rigorosas. Ao mesmo tempo, práticas tradicionais e a falta de integração entre produtores agravam o cenário — diz Dutra.

Etanol como oportunidade

Entre as possibilidades estudadas, o etanol de arroz surge como uma das mais promissoras. O combustível pode gerar uma cadeia diversificada de produtos, como álcool neutro, álcool em gel, gás carbônico liquefeito e subprodutos industriais.

— Fazer álcool combustível a partir do arroz é possível e a tecnologia já existe — destaca o pesquisador.

O processo industrial é semelhante ao utilizado com milho, trigo e sorgo, mas ainda depende de análises detalhadas sobre viabilidade econômica e aceitação de mercado. Nesse contexto, uma proposta em desenvolvimento busca inicialmente dimensionar o potencial real de produção, avaliar a competitividade do biocombustível e de seus derivados e, somente depois, estimar os custos de implantação de uma planta industrial.

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Uma unidade com capacidade para processar cerca de 150 toneladas por dia exigiria investimentos na ordem de R$ 120 milhões, segundo estimativas preliminares.

A iniciativa prioriza o aproveitamento do arroz quebrado, subproduto hoje majoritariamente exportado e com menor valor agregado.

— Se aproveitado localmente, pode gerar mais renda e não compete com o arroz destinado ao consumo — explica o especialista.

Produção nacional e estoques

Na safra de 2025, a colheita brasileira alcançou 12,75 milhões de toneladas, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento. O consumo interno foi de aproximadamente 10,5 milhões, resultando em um estoque final de 2,45 milhões de toneladas.

O excedente reforça a necessidade de novas aplicações industriais capazes de absorver a produção e reduzir a dependência exclusiva do mercado alimentício.



