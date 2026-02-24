“É uma conectividade do campo com o mercado”, diz presidente da Federarroz na abertura da colheita em Capão do Leão

Safra começa oficialmente na quinta-feira (26). Gabriel Verissimo / Grupo RBS

A 36ª Abertura da Colheita do Arroz e Grãos em Terras Baixas iniciou nesta terça-feira (24) em Capão do Leão, no sul do Rio Grande do Sul. A programação segue até quinta-feira (26), na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado, reunindo produtores, pesquisadores e lideranças do setor.

— Este evento é uma conectividade do campo com o mercado. Ele traz informações para que o produtor consiga tomar as atitudes necessárias — afirmou o presidente da Federarroz, Denis Nunes.

O encontro apresenta tecnologias, pesquisas e tendências para a cadeia produtiva do arroz, além de promover debates técnicos sobre produtividade, custos e perspectivas econômicas.

O ato oficial da abertura da colheita ocorre na quinta-feira (26), às 16h30min, em cerimônia que tradicionalmente reúne autoridades políticas, representantes do agronegócio e produtores rurais.

Área plantada recua no Estado

Dados do Instituto Rio Grandense do Arroz apontam que a safra 2024/2025 registrou redução de 8% na área cultivada em comparação ao ciclo anterior. Ao todo, foram plantados 891.908,5 hectares no território gaúcho.

Apesar da diminuição da área, a expectativa é de produtividade elevada, com estimativa entre oito e nove toneladas por hectare, dependendo das condições climáticas e do manejo adotado.

O cenário reforça a importância do evento como espaço de atualização técnica e estratégica, especialmente em um momento de desafios econômicos e de competitividade para o setor arrozeiro gaúcho.



