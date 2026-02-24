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“É uma conectividade do campo com o mercado”, diz presidente da Federarroz na abertura da colheita em Capão do Leão

Programação ocorre na Estação Experimental Terras Baixas da Embrapa Clima Temperado

Gabriel Veríssimo

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