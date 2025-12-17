Shoppings da Zona Sul terão horários diferenciados até o Natal

Meta é atender consumidores que buscam comprar produtos para a data. Joanna Manhago | Assessoria de Imprensa Partage Shopping | Rafael Tatakki / Shopping Pelotas

Com a expectativa de aumento no movimento por causa do Natal, os shoppings da Zona Sul adotaram horários diferenciados para atender o público interessado em realizar compras.

Em Rio Grande, o horário estendido do Partage Shopping começa nesta quarta-feira (17). Até o dia 23 de dezembro, lojas e quiosques funcionarão das 10h às 23h.

No dia 24 de dezembro, o atendimento será das 10h às 18h. Já no dia 31 de dezembro, as operações abrem das 10h às 16h. Há exceções para o cinema, que seguirá programação própria, a Academia 26fit, que funcionará das 6h às 14h, e o Supermercado Krolow, das 8h às 19h.

No Praça Rio Grande Shopping, as mudanças começam na quinta-feira (18). Lojas e quiosques também ficarão abertos das 10h às 23h até o dia 23 de dezembro.

Nos dias 24 e 31 de dezembro, o funcionamento será das 10h às 16h. As exceções são o Supermercado Guanabara e a farmácia Panvel, que operarão das 7h30 às 19h, além da academia HeyFit, das 8h às 14h.

Mudanças no empreendimento de Pelotas começam a valer no sábado (20) Divulgação Shopping Pelotas

O Shopping Pelotas passa a adotar horário estendido a partir de sábado (20), com funcionamento das 10h às 23h. No dia 24 de dezembro, o atendimento será das 10h às 18h, e no dia 31, das 10h às 17h.