Shopping Pelotas amplia mix de lojas e anuncia inaugurações

O Shopping Pelotas ampliou o mix de lojas neste fim de ano com a inauguração de uma nova unidade da C&A, ocorrida na terça-feira (16). A abertura reforça o movimento de expansão do empreendimento, que também recebeu recentemente a Kings Sneakers e tem a chegada da Milky Moo confirmada para as próximas semanas.

A nova loja da C&A ocupa uma área de 1.702 metros quadrados, ao lado da Americanas, e opera com o conceito de “loja sinalizadora”, que aposta em layout mais aberto e em uma experiência de compra mais fluida. A operação gerou cerca de 21 empregos e se diferencia da unidade que a marca mantém no centro de Pelotas.

Segundo o gerente-geral do Shopping Pelotas, Daiçon Maciel, a inauguração reforça a estratégia de crescimento do empreendimento.

— A chegada da C&A, com um conceito mais moderno, fortalece o posicionamento do shopping como um espaço em constante renovação e alinhado às tendências do varejo — afirma.

Outra novidade é a Kings Sneakers, rede voltada à cultura urbana e ao streetwear, que abriu neste mês no shopping. A marca, criada há 21 anos em São Paulo, é considerada uma das maiores do país no segmento e oferece um mix de produtos que inclui tênis, roupas e acessórios de marcas como Nike, Adidas e Vans, para os públicos feminino e masculino.

Também está confirmada a inauguração da Milky Moo, rede especializada em milkshakes que se tornou conhecida nacionalmente. Fundada em 2019, a marca soma mais de 700 unidades no Brasil e chegará ao Shopping Pelotas nas próximas semanas, marcando a estreia da franquia em Pelotas e na região Sul do Estado.

Inaugurado em 2013, o Shopping Pelotas possui 23,2 mil metros quadrados de área bruta locável, com taxa de ocupação superior a 97%, e recebe, em média, mais de 350 mil visitantes por mês.



