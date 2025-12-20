Setor do pêssego projeta prejuízo apesar de safra maior no sul do Estado

Produtores estimavam alta de 40% em relação à safra passada. Lívia Stumpf / Agencia RBS

A Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e a Prefeitura de Pelotas vão anunciar na próxima segunda-feira (22) medidas do governo federal para o auxílio do setor produtor de pêssego da região.

Pouco mais de um mês após a abertura da safra, produtores sofrem com o baixo preço de venda da fruta, além de transtornos e atrasos na colheita da principal variedade do pêssego, causados pela chuva na região, que foi atingida por um forte ciclone extratropical no início do mês.

— Nosso cenário é bem desfavorável. Na variedade esmeralda, que representa de 30% a 40% de toda a produção, as perdas chegaram a 50% da safra — explica o presidente da Associação dos Produtores de Pêssego de Pelotas, Adriano Bosenbecker.

Ele explica que todos os produtores da região tiveram perdas. A chuva, além de danificar as frutas, causou interdições em estradas essenciais para o escoamento até as indústrias. Com isso, uma grande quantidade de pêssego não foi entregue no tempo necessário e acabou estragando.

Conab e produtores negociam antes mesmo do início da safra

Segundo Bosenbecker, uma ação entre Conab e produtores vem sendo desenhada mesmo antes do início da safra, em novembro.

— A tentativa era para o aumento do preço do pêssego para os produtores, com a compra garantida da Conab. Essa era a promessa. Acho que agora, devido às perdas também das indústrias, isso não acontecerá — afirmou.

Ele afirma que, em uma reunião realizada na segunda-feira (15), dentro das propostas expostas pela Conab para o auxílio dos produtores estava a compra de aproximadamente um milhão de latas da fruta.

— Um número quase irrelevante para a produção total, que deve chegar próximo de 50 milhões de latas — explica Bosenbecker.

Expectativa era positiva para 2025

O clima favorável no inverno indicava um aumento considerável na safra. A expectativa era colher entre 40 mil e 45 mil toneladas até janeiro, o que representaria um avanço de até 40% em relação ao ciclo de 2024. Porém, fatores climáticos e de mercado quebraram a projeção.

— A colheita será maior do que a do ano passado, com certeza. No entanto, os custos aumentaram muito e, com as perdas, acredito que a maioria dos produtores vai gastar mais, produzir mais, trabalhar mais e receber menos no final — diz o presidente da associação.