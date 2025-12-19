Principais itens da ceia de Natal ficam mais baratos em Pelotas

Levantamento inclui 11 itens que compõem a ceia de Natal. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O Procon Pelotas divulgou nesta sexta-feira (19) a pesquisa que avalia o preço médio dos produtos da ceia de Natal. O levantamento foi realizado nos dias 17 e 18 deste mês.

O órgão analisou 11 itens, avaliando o maior, o menor e o valor médio dos produtos. O destaque deste ano foi o preço do quilo das aves natalinas, que teve queda em relação aos valores de 2024.

Neste ano, o preço médio do quilo das aves é de R$ 27,64 — em 2024, o custo era de R$ 29,25. O maior valor encontrado foi R$ 35,90, e o menor, R$ 14,90.

O panetone também teve redução no preço em relação ao ano passado: R$ 20,94 em 2025 contra R$ 22,83 em 2024. Já os itens que tiveram aumento em comparação com 2024 foram espumante, castanha-do-pará, castanha-de-caju, frutas secas e caixa de bombons.

Com base nos dados fornecidos pela pesquisa do Procon, a soma total do preço médio de todos os itens listados é R$ 325,27.

Segue a lista com todos os itens:

Aves natalinas (kg): Maior valor R$ 35,90 | Menor valor R$ 14,90 | Preço médio R$ 27,64

Panetone (300g/400g): Maior valor R$ 42,79 | Menor valor R$ 8,78 | Preço médio R$ 20,94

Espumante/Sidra (750ml): Maior valor R$ 94,99 | Menor valor R$ 12,99 | Preço médio R$ 43,98

Compotas (400g/450g): Maior valor R$ 24,68 | Menor valor R$ 8,79 | Preço médio R$ 15,20

Nozes (100g): Maior valor R$ 18,73 | Menor valor R$ 9,99 | Preço médio R$ 14,20

Castanha-do-pará (100g): Maior valor R$ 34,90 | Menor valor R$ 28,98 | Preço médio R$ 31,94

Castanha-de-caju (100g): Maior valor R$ 23,29 | Menor valor R$ 13,51 | Preço médio R$ 19,09

Frutas cristalizadas (kg): Maior valor R$ 46,90 | Menor valor R$ 22,90 | Preço médio R$ 31,64

Frutas secas (kg): Maior valor R$ 203,57 | Menor valor R$ 27,85 | Preço médio R$ 95,74

Caixa de bombons (250g/300g): Maior valor R$ 28,72 | Menor valor R$ 10,99 | Preço médio R$ 17,77

Maior valor R$ 28,72 | Menor valor R$ 10,99 | Preço médio R$ 17,77 Refrigerante (2 litros): Maior valor R$ 11,25 | Menor valor R$ 2,79 | Preço médio R$ 7,13