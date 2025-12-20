Porto de Rio Grande concentra 96% da movimentação portuária do RS

A movimentação de carga da grãos respondeu por 59,82% das operações. Lauro Alves / Agencia RBS

O Porto de Rio Grande concentrou 96% de toda a movimentação registrada nos portos públicos do Rio Grande do Sul ao longo de 2025. Juntos, os terminais de Rio Grande, Pelotas e Porto Alegre somaram 42.373.432 toneladas de cargas movimentadas no período.

Somente o Porto de Rio Grande foi responsável por 40.884.088 toneladas. A movimentação de cargas de grãos respondeu por 59,82% das operações. Além disso, a carga geral representou 32,5%, enquanto a de líquidos, como soja e fertilizantes, contabilizou 7,6%.

Em relação ao milho, o total transportado foi de 787 mil toneladas. De acordo com a Portos RS, isso representa uma expansão de 810% em relação ao ano anterior.

Entre os produtos com maior crescimento estão a celulose, que alcançou 3,8 milhões de toneladas, e o farelo de soja, que somou quatro milhões de toneladas.

Além disso, houve aumento na movimentação de carnes, com 877 mil toneladas, e de sulfatos, que atingiram um milhão de toneladas.

Para Cristiano Klinger, presidente da Portos RS, os números demonstram que o sistema logístico regional segue competitivo, mesmo em um contexto global marcado por instabilidades comerciais, climáticas e flutuações de mercado.

— Os números refletem não apenas a força do sistema portuário, mas também a resiliência e a competitividade da cadeia produtiva gaúcha. Esse sucesso é resultado da combinação de eficiência operacional dos terminais, planejamento logístico integrado e o desempenho da produção primária do Estado — destaca.

Movimentação de contêineres

Conforme dados divulgados pela Portos RS, o Porto de Rio Grande registrou alta na movimentação de contêineres ao longo de 2025, na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Até novembro, foram contabilizadas 934.691 cargas movimentadas, crescimento de 29,11% em relação às 723.940 registradas no mesmo período de 2024.

Os maiores crescimentos percentuais ocorreram em maio, com alta de 49,45%, seguido por janeiro, com 46,27%, e outubro, com 43,48%.

Segundo Dawson Junior, especialista em logística e vice-presidente dos Terminais TERMASA-TERGRASA, um dos principais terminais de uso privativo do Distrito Industrial, o Porto de Rio Grande apresenta um nível de movimentação superior ao dos demais portos interiores do Estado, por concentrar exportações de grãos e fertilizantes.

— O Porto do Rio Grande é o único porto marítimo do Estado, concentrando, de forma praticamente integral, as exportações de granéis agrícolas e as importações de fertilizantes, além de exercer papel relevante na movimentação de cargas conteinerizadas. Em razão dessa centralidade logística, é natural e historicamente esperado o desempenho — afirma.

Crescimento no Porto de Pelotas

O Porto de Pelotas, voltado à navegação interior por meio de embarcações projetadas para transportar grandes volumes de carga, movimentou 1.171.480 toneladas no acumulado até novembro de 2025. O volume representa crescimento de 10,37% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Destino das cargas

A China manteve a liderança como principal parceira comercial dos portos públicos gaúchos. Nas exportações realizadas pelo Porto de Rio Grande, o país asiático foi destino de 9 milhões de toneladas, o que corresponde a 39,49% do total exportado. Na sequência, aparecem Vietnã, Coreia do Sul, Indonésia e Estados Unidos.