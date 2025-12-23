Obras de novo supermercado na Praia do Cassino começam no próximo mês

O novo supermercado ficará entre entre a pista de skate e a Estação Rodoviária. Divulgação / Grupo Peruzzo

As obras do supermercado Peruzzo, que será instalado na Avenida Atlântica, no Balneário Cassino, devem iniciar no próximo mês. Na segunda-feira (22), a secretaria de Meio Ambiente concedeu a licença ambiental que autoriza a instalação do empreendimento na localidade.

O novo supermercado ficará entre entre a pista de skate e a Estação Rodoviária, em uma área de 7.723 metros quadrados.

— Não podemos ter chuva, para o que solo esteja compacto e nós consigamos transplantar todas as árvores do nosso terreno. Tão logo termine isso, acredito que no final do mês de janeiro, início de fevereiro, nós devemos começar as obras mais pesadas — comenta Lindonor Peruzzo Junior, diretor do grupo.

As árvores transplantadas pela empresa serão realocadas no próprio Balneário, em uma área próxima ao empreendimento.

A projeção é de que o supermercado gere até 150 vagas de empregos quando estiver em operação. Conforme Lindonor Peruzzo, a prioridade será a mão de obra local, com foco em empregar pessoas do município.

— Nós queremos que seja 100% local, então há uma expectativa muito grande em relação a isso. Vai ser uma loja bem grande, é um dos grandes projetos que a gente já fez e estamos apostando muito — complementa.

A empresa já possui um empreendido na cidade, mas sob a bandeira Ecomix. A escolha pelo Balneário Cassino ocorreu a partir de uma demanda dos moradores da região.

— Tão logo nós adquirimos o Ecomix em Rio Grande, nós também começamos a participar mais do Cassino e escutar a população, que demanda uma nova loja no Cassino hoje. Entendemos que sim, há um potencial muito grande de uma nova loja lá, e estamos muito empolgados — ressalta o diretor.

Ao todo, o Grupo Peruzzo tem 28 lojas no Rio Grande do Sul, sendo 24 de supermercados e quatro atacarejos Ecomix.



