IPVA no sul do Estado: saiba quanto os municípios vão arrecadar em 2026

O pagamento antecipado do IPVA 2026 começou nesta terça-feira (16), com vencimento único em 30 de abril para todos os veículos no Rio Grande do Sul. Na região sul, Pelotas e Rio Grande são as cidades com a maior frota e, consequentemente, as que mais arrecadam.
Em Pelotas, são mais de 117 mil veículos tributados, e a previsão é de que a soma dos impostos pagos pelos proprietários seja de aproximadamente R$ 168 milhões. Já em Rio Grande, estima-se que a arrecadação chegue a R$ 85 milhões para 69 mil veículos.
Ao todo, somando os 24 municípios que compõem a 6ª Delegacia da Receita Estadual (6ªDRE), a arrecadação alcança R$ 419 milhões. Aqueles que pagarem o imposto até 31 de dezembro deste ano podem ter descontos de até 25,69%, somando os benefícios de Bom Motorista e Bom Cidadão.
A frota gaúcha prevista para 2025 é de 7,9 milhões de veículos. Em todo o Estado, 48,1% da frota tem isenção total do imposto, o que representa cerca de 3,8 milhões de unidades.
Confira as cidades que mais arrecadam na região
- Pelotas: (117,8 mil veículos) — R$ 167,9 milhões
- Rio Grande: (69,7 mil veículos) — R$ 85,5 milhões
- Camaquã: (23,2 mil veículos) — R$ 30 milhões
- Canguçu: (17,9 mil veículos) — R$ 21,8 milhões
- São Lourenço do Sul: (15,2 mil veículos) — R$ 21,2 milhões
- Santa Vitória do Palmar: (11,2 mil veículos) — R$ 14,8 milhões
- Jaguarão: (9,3 mil veículos) — R$ 13,4 milhões