IPVA no sul do Estado: saiba quanto os municípios vão arrecadar em 2026

Pelotas e Rio Grande são as cidades com a maior frota. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O pagamento antecipado do IPVA 2026 começou nesta terça-feira (16), com vencimento único em 30 de abril para todos os veículos no Rio Grande do Sul. Na região sul, Pelotas e Rio Grande são as cidades com a maior frota e, consequentemente, as que mais arrecadam.

Em Pelotas, são mais de 117 mil veículos tributados, e a previsão é de que a soma dos impostos pagos pelos proprietários seja de aproximadamente R$ 168 milhões. Já em Rio Grande, estima-se que a arrecadação chegue a R$ 85 milhões para 69 mil veículos.

Ao todo, somando os 24 municípios que compõem a 6ª Delegacia da Receita Estadual (6ªDRE), a arrecadação alcança R$ 419 milhões. Aqueles que pagarem o imposto até 31 de dezembro deste ano podem ter descontos de até 25,69%, somando os benefícios de Bom Motorista e Bom Cidadão.

A frota gaúcha prevista para 2025 é de 7,9 milhões de veículos. Em todo o Estado, 48,1% da frota tem isenção total do imposto, o que representa cerca de 3,8 milhões de unidades.

Confira as cidades que mais arrecadam na região