Investimento no terminal de contêineres de Rio Grande deve gerar 150 vagas de emprego

O Terminal de Contêineres do Porto de Rio Grande deve gerar 150 novas vagas de emprego a partir dos investimentos destinados à modernização da área. A informação foi confirmada pelo presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade nesta quinta-feira (11). Segundo ele, as contratações já estão em andamento.

O reforço no quadro de pessoal está diretamente ligado ao repasse de R$ 331 milhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), destinado a melhorias estruturais e à automação do terminal. De acordo com Klinger, a modernização permitirá uma operação mais ágil e com menos atrasos.

— Hoje nós temos aí um grande volume de contêineres sendo movimentados, o que às vezes aumenta fila e impacta na rotação, na movimentação como um todo. Esses investimentos vêm para diminuir esses problemas. Quando temos uma operação mais eficiente, o tempo de operação é menor, o custo da operação diminui e a cadeia logística como um todo é atendida — explicou o presidente.

A expectativa é de que o aumento de demanda exija a ampliação de pelo menos um turno de trabalho. As vagas estão relacionadas à logística portuária e à operação no cais, setores que devem absorver a maior parte da mão de obra.

Segundo Klinger, os equipamentos adquiridos com o investimento devem começar a operar na metade do próximo ano.

O Terminal de Contêineres é responsável pela importação e exportação de cargas conteinerizadas no Porto de Rio Grande. Entre os produtos mais movimentados estão refrigerados, que utilizam estruturas específicas de armazenagem, além de arroz, fumo, couro e móveis.