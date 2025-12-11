Economia

Contratações
Notícia

Investimento no terminal de contêineres de Rio Grande deve gerar 150 vagas de emprego

Financiamento de R$ 331 milhões do BNDES será usado para modernização e automação do terminal, aumentando turnos de trabalho e a eficiência logística

Joanna Manhago

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS