Investimento bilionário no Porto de Rio Grande anima lideranças locais

Assinatura da outorga do novo terminal deve ocorrer até a próxima semana. Portos RS / Divulgação

A notícia da instalação de um novo terminal no Porto de Rio Grande vem sendo recebida de forma positiva por lideranças locais. Nos próximos dias deve ser assinado um contrato de concessão entre a Portos RS, a empresa chilena CMPC e o governo federal para a implantação de um complexo de exportação de celulose no município. O investimento previsto é de R$ 1,5 bilhão, com expectativa de geração de cerca de mil empregos.

Segundo o presidente da Portos RS, Cristiano Klinger, a instalação do terminal será em área molhada do Porto, ou seja, uma área aquática onde ocorrem as operações de atracação, entrega e fundeio de navios.

Para Klinger, a chegada de um novo terminal ao complexo portuário é vista como um avanço importante. Ele ressalta, no entanto, que mais detalhes serão divulgados após a assinatura do contrato, cuja publicação no Diário Oficial da União é esperada até a próxima semana.

— Nós estamos trabalhando e apoiando fortemente essas ações como um todo. Ainda não temos o contrato assinado, mas estamos acompanhando, porque é um projeto que está sendo puxado pelo próprio governo e pelas Secretarias de Desenvolvimento e a Secretaria de Logística e Transportes — afirma Klinger.

Além disso, a outorga do terminal prevê investimentos de R$ 140 milhões na dragagem do canal do Porto de Rio Grande, ampliando a profundidade do canal de 9,5 metros para 12 metros.

Para o secretário de Desenvolvimento de Rio Grande, Vitor Magalhães, o projeto reforça o potencial estratégico do município e demonstra o crescimento econômico da região.

— Entendemos como mais uma boa notícia. Gostaríamos que a planta industrial estivesse aqui também, mas vemos com muito bons olhos que o potencial logístico de Rio Grande, por conter o único porto marítimo do Estado, seja considerado estratégico para grandes organizações — ressalta.

Além disso, Magalhães acrescentou que grandes investimentos contribuem para um ambiente de negócios cada vez mais atraente.

— A cada novo investimento de vulto na cidade, os olhos do mundo se voltam para entender o que está acontecendo. É a partir disso, somado a um ambiente de negócios favorável, que ocorre o desenvolvimento econômico — conclui.

A reportagem de GZH Zona Sul entrou em contato com a empresa Sagres Agenciamentos Marítimos, que opera a celulose da CMPC e que irá administrar o terminal. Conforme a empresa, manifestações serão realizadas após o contrato ser assinado.