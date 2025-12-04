Em Rio Grande, especialistas e empresários planejam transformar mar em economia de resultados

Objetivo é construir um modelo de cidade que valoriza o desenvolvimento, a sustentabilidade e o uso responsável dos recursos aquáticos. Jorgito Santos / Divulgação

Especialistas, autoridades e empresários se reuniram nesta quinta-feira (4), na Universidade Federal do Rio Grande (Furg), para discutir o futuro da economia do mar em Rio Grande.

O encontro integrou atividades do Grande Pacto da Inovação e teve como objetivo aproximar governo, academia, setor privado e sociedade civil para desenvolver projetos colaborativos voltados ao crescimento sustentável do município.

Durante a reunião, a prefeita Darlene Pereira destacou a importância da cooperação entre diferentes setores.

— Esse encontro é fundamental para trabalharmos coletivamente, pensando em inovação, desenvolvimento e no futuro da economia azul — afirmou.

Projetos discutidos nesta quinta-feira serão avaliados pela mesa diretiva em fevereiro. Laura Cosme / Grupo RBS

O secretário de Desenvolvimento, Inovação, Turismo e Economia do Mar, Vitor Magalhães, reforçou a necessidade de transformar potencial em resultados concretos.

— Vimos o quanto podemos avançar, especialmente na pesca e em tecnologias ligadas ao mar. Nosso objetivo é que essas iniciativas gerem impacto real para a cidade.

Os projetos apresentados serão avaliados pela mesa diretiva em fevereiro de 2026. As iniciativas aprovadas buscarão linhas de crédito e parcerias para implementação, garantindo viabilidade e sustentabilidade das ações.

Modelo é reconhecido internacionalmente

O Grande Pacto da Inovação, lançado em 2022, segue o modelo internacional de quatro “pás da hélice” — governo, academia, empresas e sociedade civil — e tem como foco construir soluções inovadoras e sustentáveis para o uso responsável dos recursos aquáticos. Inspirado no Pacto Alegre, da capital gaúcha, o programa conta com a parceria do Sebrae-RS e consultoria internacional liderada pelo professor espanhol Josep Piqué.

A proposta busca posicionar Rio Grande como referência nacional em economia azul, conectando ciência, tecnologia e mercado. Entre os temas abordados estão: pesca sustentável, inovação em tecnologias marítimas, aproveitamento de recursos costeiros e criação de novos produtos e serviços voltados para o setor marítimo.

Segundo a organização do evento, o encontro também funcionou como espaço de networking e troca de experiências entre os participantes, estimulando a co-criação de soluções e fortalecendo a cultura de inovação colaborativa na cidade.

— O Grande Pacto da Inovação nos mostra que, quando governo, empresas, academia e sociedade civil trabalham juntos, conseguimos transformar ideias em oportunidades reais para todos — resume a prefeita Darlene Pereira.