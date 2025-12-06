Ecovix prevê 1,4 mil contratações a partir de março para o Polo Naval

Projeção da empresa é admitir cerca de 1,4 mil profissionais. Renan Mattos / Agencia RBS

As contratações de profissionais no Estaleiro Rio Grande, operado pela empresa Ecovix, devem começar em março de 2026. A projeção da empresa é admitir cerca de 1,4 mil profissionais.

O movimento marca um novo ciclo de atividades do Polo Naval na região Sul do Estado, com a construção de quatro navios da classe Handy. O contrato entre a Transpetro e a Ecovix foi assinado em fevereiro deste ano com a presença do presidente Lula.

Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, a região conta com um bom contingente de trabalhadores experientes, mais de cinco mil já capacitados para o setor naval. Contudo, com a proximidade das contratações, a entidade alerta que a qualificação atual precisa ser atualizada para atender às exigências tecnológicas e de segurança impostas pelo novo ciclo do estaleiro.

— O trabalhador metalúrgico, a maioria, voltou para seus trabalhos de origem com muita dificuldade. Outros saíram da cidade e até do país. Se forem contratar em março, devem chamar esse pessoal no início de janeiro, por isso precisam se requalificar e isso não é feito do dia para noite — comenta Benito Gonçalves, presidente do Sindicato.

Conforme a Ecovix, a principal demanda é por soldadores, caldeireiros, montadores e profissionais de manutenção.

Dessa forma, a empresa afirma que parcerias estão sendo realizadas com instituições como o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) e o Sindicato dos Metalúrgicos, visando intensificar cursos, revalidações e programas de capacitação.

"Estamos conduzindo programas junto ao Sistema S e IFRS para revalidação e atualização de certificados, com alguns treinamentos pontuais mais específicos", afirma a empresa em nota.

Capacitações gratuitas

De acordo com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), uma parceria entre governo municipal, estadual e empresas ligadas ao setor irá ofertar 145 vagas gratuitas em cursos de capacitação para os trabalhadores que desejarem ingressar no setor naval.

Entre os cursos confirmados estão Manutenção Predial, Pilotagem e Legislação para Voo com Drones, operações de Soldagem e caldeireiro industrial.

Enquanto as inscrições não abrem, a entidade afirma que está qualificando a estrutura para ofertar os cursos. Atualmente, a capacidade da escola é de 540 alunos por dia.

— Foram realizados investimentos significativos para aproximar o ambiente formativo das condições reais de trabalho no estaleiro, como a aquisição de máquinas e ampliação do parque computacional com softwares de simulação industrial — relata Leandro Ferreira, gerente de operações do Senai em Rio Grande.

Além disso, diante das novas demandas da região, a prefeitura de Rio Grande afirmou que está em tratativas com a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) para a expansão de uma nova escola na cidade.

A expectativa é que um projeto de lei seja encaminhado para a Câmara de Vereadores de Rio Grande nos próximos dias para que o Legislativo autorize a doação de um terreno para a construção da unidade. O objetivo é ampliar a oferta de cursos profissionalizantes.