Conab vai investir R$ 4 milhões na compra de suco de pêssego de produtores da Zona Sul

Frutas serão processadas em suco para distribuição em escolas e creches. Aryel Martins / RBS TV

Durante coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (22), a Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e a prefeitura de Pelotas anunciaram a compra de pêssego de produtores da região, como medida de apoio ao setor, fortemente afetado pelo ciclone extratropical que atingiu o sul do Estado no início do mês.

A iniciativa ocorre pouco mais de um mês após o início da safra e busca amenizar os impactos enfrentados pelas cerca de 900 famílias produtoras de pêssego na região de Pelotas. Além dos prejuízos provocados pelo excesso de chuva — que causou atrasos na colheita da principal variedade da fruta — os produtores também enfrentam queda no preço pago pela produção.

Segundo o presidente da Associação dos Produtores de Pêssego de Pelotas, Adriano Bosenbecker, as perdas foram significativas. Na variedade Esmeralda, que representa entre 30% e 40% da produção total, os prejuízos chegaram a 50% da safra.

O presidente da Conab, Edegar Pretto, detalhou que o governo federal fará um investimento de R$ 4 milhões por meio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A compra será realizada na forma de suco de pêssego, estratégia que facilita a logística e amplia a destinação social do produto.

"Cada família poderá comercializar até R$ 15 mil pelo programa", detalhou Pretto. Gabriel Veríssimo / Grupo RBS

— Vamos comprar cerca de 900 mil litros de suco, o que equivale a aproximadamente 1,7 mil toneladas de pêssego, adquiridas diretamente dos agricultores. Cada família poderá comercializar até R$ 15 mil pelo programa — explicou.

De acordo com Pretto, a aquisição será feita por meio de cooperativas e associações, que representarão os produtores. A Conab também atua na articulação com a indústria local, responsável pelo processamento da fruta.

— Assim, garantimos um preço justo para quem produz e um alimento de qualidade que poderá ser destinado a creches, escolas e cozinhas solidárias — destacou.

O presidente do Sindicato das Indústrias de Doces e Conservas Alimentícias de Pelotas (Sindocopel), Paulo Crochemore, explica que os R$ 4 milhões serão direcionados a duas cooperativas que irão pagar os produtores diretamente.

— Os R$ 4 milhões vão ser exclusivamente para pagar a fruta do produtor. O suco vai ficar armazenado em tambores assépticos de 200 litros, com uma validade de até 3 anos. Ao longo do ano, a partir de abril, vão ser direcionados recursos às cooperativas para a industrialização, para depois ser distribuído para merenda escolar.



