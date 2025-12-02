Economia

Espírito de Natalino
Notícia

Chegada do Papai Noel abrirá programação do Doce Natal Pelotas em 15 de dezembro

Evento na Praça Coronel Pedro Osório marcará o início das atividades, que se estendem até 1º de janeiro, com ações voltadas ao comércio do centro histórico

Igor Islabão

