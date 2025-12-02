Chegada do Papai Noel abrirá programação do Doce Natal Pelotas em 15 de dezembro

Evento marcará a abertura oficial das celebrações. Alair Junior / CDL / Divulgação

A chegada do Papai Noel em Pelotas está marcada para 15 de dezembro, às 20h, na Praça Coronel Pedro Osório. O evento abre oficialmente o Pelotas Doce Natal, que neste ano volta a concentrar atividades no centro histórico, área onde se espera maior movimento no comércio e nos serviços durante o período.

O Pelotas Doce Natal ocorre de 13 de dezembro a 1º de janeiro, organizado pela Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). A programação inclui atrações culturais e apresentações ao ar livre. Segundo os organizadores, a proposta é aproveitar o fluxo da data para incentivar compras no centro da cidade.

Durante o mês de dezembro, será promovida a campanha #PelotasEuComproAqui, que busca ampliar a circulação de consumidores nas lojas da região.