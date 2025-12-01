Cesta básica em Pelotas subiu 2,85% em novembro; cenoura teve maior alta

Levantamento é realizado em 12 estabelecimentos, divididos em três grupos de quatro supermercados e macroatacados. Ronaldo Bernardi / Agencia RBS

O custo da cesta básica em Pelotas aumentou 2,85% em novembro, conforme pesquisa divulgada pelo Procon na última sexta-feira (28). O conjunto de 51 itens essenciais foi vendido por R$ 1.345,44. Em relação a outubro, o custo subiu R$ 37,22.

Dos 51 itens pesquisados, 32 registraram alta nos preços. A cenoura teve a maior variação (83,33%), seguida pelo repolho (72,12%) e pela maionese de 500 gramas (43,08%).

Segundo o coordenador executivo do Procon Pelotas, Cristoni Costa, os itens de hortifrúti foram os que mais influenciaram a alta, devido à grande variação semanal de preços.

— Esses produtos, muitas vezes, estão ligados à oferta e promoções que ocorrem em dias específicos. Outro determinante para a variação de preços nesse segmento está associado às sazonalidades de colheita, aos ciclos produtivos e às condições agro meteorológicas que impactam a oferta — explica o coordenador.

A pesquisa segue uma metodologia desenvolvida pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que define a composição do cesta básica.

O levantamento do Procon é realizado em 12 estabelecimentos de Pelotas, divididos em três grupos de quatro supermercados e macroatacados. A coleta é feita em dias fixos do mês, de forma presencial em um grupo diferente a cada mês.

Confira o levantamento

Os cinco produtos que mais registraram aumento em novembro:

Cenoura (quilo): 83,33% Repolho (quilo): 72,12% Maionese (500 gramas): 43,08% Mamão (quilo): 36,35% Laranja (quilo): 35,18%

Os cinco produtos que tiveram maior queda:

Alface (unidade): -33,45% Sal (quilo): -26,94% Tomate (quilo): -22,92% Arroz (quilo): -18,38% Maçã (quilo): -8,82%

Quais são os 51 itens?

A lista abrange açúcar, alface, arroz agulha, banana, bolacha recheada, batata inglesa, café moído/solúvel, carne bovina, carne frango, cebola, cenoura, achocolatado, cerveja, erva para chimarrão, farinha trigo, feijão preto, iogurte com sabores, laranja, leite longa vida integral, linguiça fresca embalada, maçã, maionese, mamão, margarina, massa com ovos, massa de tomate, óleo de soja, ovos de granja, pãezinhos, presunto magro fatiado, queijo lanche/muçarela, refrigerante, repolho, sal, tomate e vinagre de álcool.