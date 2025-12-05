Caixa fechará agência da General Neto em Pelotas

Fundada em 1989, unidade possui 27.160 contas ativas. Ígor Islabão / Grupo RBS

A Agência Princesa do Sul da Caixa Econômica Federal, localizada na Rua General Neto, em Pelotas, encerrará as atividades em 30 de dezembro. A partir de 2 de janeiro de 2026, todo o atendimento será transferido para a Agência Pelotas, localizada a cerca de 300 metros, na Rua Quinze de Novembro, 570.

O fechamento da unidade, fundada em 1989 e responsável por cerca de 27,1 mil contas ativas e 3,5 mil atendimentos mensais, gerou preocupação no Sindicato dos Bancários de Pelotas e Região.

Atualmente, a agência possui 29 funcionários da Caixa e oito terceirizados, além de operar com cinco caixas humanos.

O diretor do sindicato, Rafael da Silva, classificou a decisão como uma “infelicidade” e afirmou que o fechamento segue a política de redução de custos adotada por grandes bancos no país.

— Do ponto de vista dos trabalhadores e da população, não há como ter um aspecto positivo. Os bancos estão fazendo reestruturações para reduzir custos — afirma.

Último dia de funcionamento será em 30 de dezembro. Igor Islabão / Grupo RBS

Risco de sobrecarga

Apesar da previsão de realocação dos funcionários, o sindicato alerta que o principal impacto será sentido pelos usuários das outras unidades da cidade.

— Prejudica, porque vai concentrar ainda mais o movimento na agência principal, que em determinados dias já registra filas que chegam a ocupar uma ou duas quadras — afirma Rafael.

O que diz a Caixa

Em nota enviada a GZH, a Caixa informou que os clientes da Agência Princesa do Sul terão atendimento transferido para a unidade da Rua Quinze de Novembro e reforçou que há outras opções na cidade.

Segundo o banco, além da Agência Pelotas, os usuários poderão buscar atendimento nas unidades Simões Lopes, Fragata, Areal e Três Vendas. A instituição destaca também que Pelotas conta com 15 lotéricas e 25 correspondentes Caixa Aqui.

A Caixa afirmou ainda que realiza “avaliações contínuas de sua estrutura” e que o dimensionamento da rede considera fatores “estratégicos, mercadológicos e operacionais, com foco em eficiência, conveniência e qualidade do atendimento”. A instituição destacou que vem ampliando sua capacidade de atendimento remoto, com soluções “modernas e seguras”.

Clientes lamentam encerramento

Cliente há 28 anos, o técnico de enfermagem José Newton Caetano teme perder o vínculo com a equipe da unidade.