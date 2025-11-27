Economia

Para temporada
Notícia

Procura por aluguéis no Balneário Cassino cresce com proximidade do verão

Expectativa do setor é que a rede hoteleira alcance 100% de ocupação até o Carnaval; empreendedores apostam em casas para receber turistas

Laura Cosme

