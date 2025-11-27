Procura por aluguéis no Balneário Cassino cresce com proximidade do verão

O Balneário Cassino conta com 2.389 leitos de hospedagem, incluindo pousadas, hotéis, hostels e motéis.
Com a proximidade do verão, a rede hoteleira e corretores de imóveis da região relatam que a demanda por casas e apartamentos aumentou significativamente em novembro.
— A gente trabalha o ano inteiro com a expectativa do verão, porque é o nosso carro-chefe em turismo. Em alguns locais, a capacidade está em 60%, outros já estão lotados — afirma Caroline Dagnino, administradora da pousada Esquina Sol e presidente da Rede Sul de Hotéis e Pousadas.
A projeção é de que a região receba cerca de 250 mil pessoas entre os meses de dezembro e fevereiro.
Em 2024, a alta temporada registrou uma taxa de ocupação de 85%. Já no período do Carnaval, este número chegou a 100%. Os dados são da prefeitura de Rio Grande.
— Este ano, as datas de Natal, Réveillon e Carnaval foram as primeiras a serem buscadas. Considerando a procura orgânica, identificamos um aumento interno de 40% na procura em relação ao mesmo período do ano passado — comenta Vitória Soares, corretora da Litoral Imóveis.
O interesse maior é por parte de famílias do interior do Rio Grande do Sul e de turistas uruguaios, que procuram hospedagem para a temporada e também para os feriados prolongados de fim de ano.
— A praia está linda, tem bastante coisa para fazer no Cassino. Temos a gastronomia também, com os restaurantes e hotéis se preparando para receber com pratos típicos — reforça Caroline.
Com os atrativos, os imóveis próximos à orla e da Avenida Rio Grande, no coração do Cassino, são os mais disputados, com reservas fechadas desde outubro - em alguns casos.
— Diferente de outros anos, muita gente se antecipou. Nossos primeiros (clientes) a garantir reserva começaram ainda em outubro. Ainda assim, esperamos bastante procura de última hora também — acrescenta Vitória.
Moradores apostam em Airbnb para receber os turistas
Simone Veiga de Sá, moradora de Rio Grande, há dez anos investe em casas de aluguel para receber os turistas na época de veraneio.
Segundo a empreendedora, hóspedes uruguaios e argentinos, além de gaúchos da região metropolitana e de Bagé, costumam ser os mais frequentes.
— As últimas três temporadas foram muito boas e fazem alguns dias que abri o calendário e já tem sido bem procurado. O meu público é selecionado, costumo receber mais famílias de Porto Alegre e dos países vizinhos — relata.
Para possibilitar uma estádia agradável aos visitantes, Simone comenta que aposta em residências com localização estratégica.
— Procuro sempre direcionar os hóspedes que me procuram. Nossas locações ficam muito próximas à praia e há 20 minutos da Avenida.
Agenda para atrair os turistas
Para seguir incentivando os turistas a escolherem o Balneário Cassino, a prefeitura de Rio Grande afirma que está trabalhando em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Grande e São José do Norte (CDL) para construir uma agenda de programação cultural.
— O nosso objetivo com esses eventos que estamos alinhando com a CDL é atrair o público, não só os moradores, mas também os turistas, antes mesmo do início do verão. É uma forma para que eles já fiquem no Balneário para curtir o Natal e o Ano Novo — afirma o secretário de Inovação, Turismo e Economia do Mar, Edward Moraes.
Entre as atrações já confirmadas, estão o Ondas de Natal, entre os dias 18 e 22 de dezembro, e a Festa de Réveillon, no dia 31 de dezembro.