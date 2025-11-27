Procura por aluguéis no Balneário Cassino cresce com proximidade do verão

Projeção é de que o Balneário receba cerca de 250 mil pessoas entre os meses de dezembro e fevereiro. Jonathan Heckler / Agencia RBS

O Balneário Cassino conta com 2.389 leitos de hospedagem, incluindo pousadas, hotéis, hostels e motéis.

Com a proximidade do verão, a rede hoteleira e corretores de imóveis da região relatam que a demanda por casas e apartamentos aumentou significativamente em novembro.

— A gente trabalha o ano inteiro com a expectativa do verão, porque é o nosso carro-chefe em turismo. Em alguns locais, a capacidade está em 60%, outros já estão lotados — afirma Caroline Dagnino, administradora da pousada Esquina Sol e presidente da Rede Sul de Hotéis e Pousadas.

A projeção é de que a região receba cerca de 250 mil pessoas entre os meses de dezembro e fevereiro.

Em 2024, a alta temporada registrou uma taxa de ocupação de 85%. Já no período do Carnaval, este número chegou a 100%. Os dados são da prefeitura de Rio Grande.

— Este ano, as datas de Natal, Réveillon e Carnaval foram as primeiras a serem buscadas. Considerando a procura orgânica, identificamos um aumento interno de 40% na procura em relação ao mesmo período do ano passado — comenta Vitória Soares, corretora da Litoral Imóveis.

O interesse maior é por parte de famílias do interior do Rio Grande do Sul e de turistas uruguaios, que procuram hospedagem para a temporada e também para os feriados prolongados de fim de ano.

— A praia está linda, tem bastante coisa para fazer no Cassino. Temos a gastronomia também, com os restaurantes e hotéis se preparando para receber com pratos típicos — reforça Caroline.





Com os atrativos, os imóveis próximos à orla e da Avenida Rio Grande, no coração do Cassino, são os mais disputados, com reservas fechadas desde outubro - em alguns casos.

— Diferente de outros anos, muita gente se antecipou. Nossos primeiros (clientes) a garantir reserva começaram ainda em outubro. Ainda assim, esperamos bastante procura de última hora também — acrescenta Vitória.

Moradores apostam em Airbnb para receber os turistas

Conforme os locatórios, a maior procura está sendo por parte dos turistas de Porto Alegre, Bagé, Uruguai e Argentina, que desejam casas perto da orla. Jorgito Santos / Divulgação

Simone Veiga de Sá, moradora de Rio Grande, há dez anos investe em casas de aluguel para receber os turistas na época de veraneio.

Segundo a empreendedora, hóspedes uruguaios e argentinos, além de gaúchos da região metropolitana e de Bagé, costumam ser os mais frequentes.

— As últimas três temporadas foram muito boas e fazem alguns dias que abri o calendário e já tem sido bem procurado. O meu público é selecionado, costumo receber mais famílias de Porto Alegre e dos países vizinhos — relata.

Para possibilitar uma estádia agradável aos visitantes, Simone comenta que aposta em residências com localização estratégica.

— Procuro sempre direcionar os hóspedes que me procuram. Nossas locações ficam muito próximas à praia e há 20 minutos da Avenida.

Agenda para atrair os turistas

Para seguir incentivando os turistas a escolherem o Balneário Cassino, a prefeitura de Rio Grande afirma que está trabalhando em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Rio Grande e São José do Norte (CDL) para construir uma agenda de programação cultural.

— O nosso objetivo com esses eventos que estamos alinhando com a CDL é atrair o público, não só os moradores, mas também os turistas, antes mesmo do início do verão. É uma forma para que eles já fiquem no Balneário para curtir o Natal e o Ano Novo — afirma o secretário de Inovação, Turismo e Economia do Mar, Edward Moraes.