Porto de Rio Grande fica entre os quatro melhores do país em práticas ESG

Vista das instalações usadas para embarque e desembarque de mercadorias. Portos RS / Divulgação

O Porto do Rio Grande foi reconhecido como uma das principais referências brasileiras em práticas ambientais, sociais e de governança. A autoridade portuária conquistou o 4º lugar no Prêmio Melhor Desempenho ESG.

O reconhecimento foi anunciado durante o XII Congresso Internacional de Desenvolvimento Portuário (CIDESPORT), em Santa Catarina.

A premiação avalia indicadores técnicos de gestão ambiental, transparência, ações sociais e governança.

— Temos uma prática de controle interno e monitoramento para redução de riscos, mas o que vem crescendo na Portos, a partir da criação da empresa pública, são as iniciativas junto às comunidades lindeiras ao Porto, uma série de projetos sociais importantes, como 'Minha Cidade tem um Porto', que impactam a comunidade e também a estruturação da governança interna — afirma Henrique Ilha, diretor de Meio Ambiente da Portos RS.

ESG como parâmetro global

O conceito de ESG — sigla em inglês para Environmental, Social and Governance — reúne práticas adotadas por organizações para reduzir impactos ambientais, fortalecer relações sociais e manter processos internos transparentes e responsáveis.

Nos últimos anos, tornou-se um padrão internacional de avaliação do compromisso de empresas e instituições com sustentabilidade, ética corporativa e desenvolvimento social.

— A sigla surgiu em 2004, na ONU. Nesse momento, também surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável, nas grandes corporações e e se propagou em toda a cadeia de negócios. É a sigla do mercado responsável, ou seja, investir em práticas de meio ambiente e bem-estar social é estratégico — explica Marcelo Dutra, ecólogo e docente da Universidade Federal do Rio Grande (Furg).

Entre as atuações práticas do Porto do Rio Grande, está a redução de riscos, como o controle para o não vazamento de óleo na Lagoa dos Patos.

Impacto nas movimentações portuárias

O avanço nas práticas sustentáveis também tem influenciado diretamente as movimentações portuárias e ampliado a inserção internacional do Porto do Rio Grande.

Segundo Ilha, a autoridade portuária tem firmado acordos com países como Holanda, Bélgica, China e Japão, que exigem comprometimento com a agenda ESG:

— O Porto do Rio Grande é um player internacional. Esses parceiros pedem alinhamento com a pauta ESG, e isso tem atraído investimentos importantes— finaliza.

Ainda conforme a autoridade portuária, o movimento abre portas para novos negócios e fortalece o desenvolvimento do Distrito Industrial e da região Sul do Estado.