Praça Shopping amplia opções de alimentação com duas novas operações em Rio Grande

O Praça Shopping Rio Grande ampliou sua praça de alimentação com a chegada de duas novas operações gastronômicas: Pote Gourmet e Picanha Prime. As marcas, comandadas por empreendedores locais, reforçam a diversidade de opções do empreendimento, que já conta com fast-foods, dois restaurantes e lojas de serviço.
A Pote Gourmet aposta em refeições saudáveis e balanceadas. Localizada no corredor do farol, em frente à Hey Fit, oferece pratos como saladas, marmitas, sucos naturais e baguetes. A marca tem como proposta “cuidar da saúde através da alimentação”, com preparações coloridas, frescas e nutritivas.
Já a Picanha Prime, instalada na praça de alimentação, traz o conceito de comida caseira com toque de churrasco. Durante o almoço, oferece buffet com grelhados, acompanhamentos e lanches. De segunda a sexta-feira (exceto feriados), o estacionamento é gratuito para os clientes.
— Estamos otimistas com a chegada de mais duas operações no segmento da gastronomia. Ambos operadores são empreendedores locais que irão incrementar o mix do shopping com novas experiências aos nossos clientes — destacou Michele Rossetini, gerente de Marketing e superintendente interina do Praça Shopping.
Inaugurado com arquitetura inspirada no estilo náutico e no porto da cidade, o Praça Shopping possui 1,7 mil vagas de estacionamento e reúne serviços como cinema, supermercado, farmácia, academia e lojas de diferentes segmentos.