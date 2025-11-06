Pelotas e Rio Grande terão mais de 2 mil vagas temporárias para o Natal e o verão

Em Rio Grande, lojistas preveem 1,5 mil vagas temporárias. Thaina Martins / RBS TV

As contratações para o comércio no período de Natal e verão já começaram na região sul do Estado. O reforço é para atender as demandas das compras, suprir férias e também comportar o aumento de fluxo na temporada de verão.

Em Rio Grande, a expectativa é de 1,5 mil vagas temporárias, segundo o Sindicato dos Lojistas (Sindilojas). De acordo com Luiz Escobar, presidente da entidade, as admissões começaram em outubro e devem atender tanto o movimento de fim de ano quanto o aumento de fluxo de consumidores no Balneário Cassino entre dezembro e março.

— Para nós, rio-grandinos, não são somente as vagas de final de ano, nós temos também a possibilidade de estender para o veraneio, já que no Cassino a população triplica e as oportunidades se mantêm. Então, isso se prolonga, no mínimo, até o final da temporada — explicou.

Já em Pelotas, a estimativa é de ao menos 504 contratações até o Natal, conforme o Sindilojas local. O presidente do sindicato, Renzo Antonioli, afirma que parte dos trabalhadores pode permanecer atuando para cobrir férias e outras demandas do período na empresa.

— Muitos lojistas permanecem com alguma parte desses contratados para cobrir as férias daqueles funcionários que recebem férias em janeiro e fevereiro. Também tem empresas que lidam com a volta às aulas e elas costumam manter as equipes até março.

Os interessados nas vagas estão sendo orientados a buscar as agências Sine/FGTAS da respectiva cidade (endereços abaixo).

Segundo os sindicatos, o volume de vendas no comércio em dezembro costuma ser entre 50% e 100% maior que em meses sem datas comemorativas. O consumo começa a crescer na primeira semana do mês, mas o pico ocorre nas duas semanas que antecedem o dia 24 de dezembro, com maior procura por roupas, eletrônicos, eletrodomésticos, brinquedos e móveis.

Vagas no Supermercado Guanabara

Dentre as 1,5 mil vagas temporárias em Rio Grande, 135 serão para contratações no Supermercado Guanabara do Cassino. Uma ação de contratação estava prevista para esta sexta-feira (7), mas em função da previsão de mau tempo, foi transferida para a próxima terça-feira (11).

Os atendimentos vão acontecer durante a manhã (das 8h30 às 11h30) e tarde (das 14h às 18h) na sede do balneário. Serão distribuídas 210 fichas aos interessados.

Os requisitos para participar das entrevistas são:

Ter mais de 18 anos

Apresentar o currículo

Disponibilidade de horário

Ensino fundamental completo

Apresentação de CPF, RG, PIS/NIT

As oportunidades também são para pessoas com deficiência.

Transporte coletivo no Cassino

No verão, as lojas do Balneário Cassino tendem a funcionar em horários diferentes, tendo estabelecimentos atendendo até a meia-noite. Por isso, o Sindilojas está cobrando da Prefeitura de Rio Grande a ampliação da oferta de horários de ônibus para os funcionários que soltam nestes horários.

— Não adianta a loja fechar meia-noite mas os funcionários terem dificuldade de ir para casa. O que vale é o vale-transporte, e não o “vale transporte por aplicativo”. Nós precisamos que os ônibus também atendam essa demanda, para que dê tempo dessas pessoas saírem do trabalho e chegarem até as suas casas — frisou Luiz Escobar.

De acordo com o setor de Controle de Transportes da Secretaria de Mobilidade Urbana de Rio Grande, a prefeitura irá aumentar a frota no balneário entre dezembro e março. Em geral, o último ônibus passa a sair do Cassino por volta da 1h (atualmente é às 23h15), mas o horário pode mudar conforme a demanda e eventos programados.

Endereços Sine/FGTAS

Rua General Neto, 373 - centro, Rio Grande