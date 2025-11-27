Lojistas de Pelotas esperam aumento das vendas durante a Black Friday

Índices de elevações projetados variam de 10% a 15%. Manuelle Motta / RBS TV

Comerciantes de Pelotas projetam um aumento nas vendas durante a Black Friday 2025, que ocorre no dia 28 de novembro, última sexta-feira do mês. A data, marcada por grandes promoções no varejo, já provoca impacto no movimento do comércio local.

Segundo o presidente do Sindilojas Pelotas, Renzo Antonioli, lojistas que anteciparam as ofertas notam melhora na circulação de clientes, embora os números ainda estejam aquém do desejado.

— Desde o início do mês estamos verificando um impacto bem positivo em relação às promoções da Black Friday. Os índices ainda não são os que nós esperamos, de 10% a 15%, mas já estamos verificando sim um movimento maior de público.

Conforme o setor, muitos estabelecimentos iniciaram as campanhas promocionais logo no começo de novembro.

Além das ofertas, a Black Friday também é conhecida por casos de propaganda enganosa e práticas de concorrência desleal. Entretanto, conforme Antonioli, as reclamações desse tipo têm sido cada vez mais raras em Pelotas.

— Os lojistas se deram conta que o consumidor está muito atento a todos esses detalhes. Sobre concorrência desleal, o sindicato não fez nenhum acordo com lojistas e não tem nem gerência para isso. Quando sabemos de algum colega que não está seguindo as regras corretas, nós tentamos orientar — explica o presidente.

Atenção redobrada à propaganda enganosa

A data exige cuidado por parte dos consumidores, especialmente para evitar práticas abusivas. Conforme o coordenador executivo do Procon Pelotas, Cristoni Costa, as reclamações mais comuns nas últimas edições envolvem propaganda enganosa, principalmente quando a oferta atrai o consumidor, mas omite informações importantes.

O Procon também recebe queixas sobre divergência entre preços anunciados e valores cobrados no caixa, indisponibilidade de produtos anunciados, atrasos na entrega e dificuldade no atendimento pós-venda.

O que o consumidor deve observar

A principal recomendação do órgão é verificar a confiabilidade da loja, pesquisando histórico, reputação e comparando preços entre concorrentes. Também é importante conferir a política de trocas, que pode variar conforme o estabelecimento.

O Procon reforça ainda a importância de guardar todos os comprovantes — especialmente a nota fiscal — para garantir o acesso à garantia e à assistência técnica caso o produto apresente defeito.

— A tendência é que o evento alcance um número cada vez maior de consumidores, ampliando o volume de compras. E é para isso que o Procon trabalha de forma permanente. Assim, projeta-se um cenário em que a Black Friday se torne mais robusta, mas com consumidores mais conscientes — afirma Costa.



