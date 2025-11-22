Entenda como será feita a transição de gestão do Aeroporto de Pelotas

Previsão é de que o processo de transição seja concluído no primeiro semestre de 2026. Ígor Islabão / Grupo RBS

Após o anúncio da venda do Aeroporto Internacional de Pelotas João Simões Lopes Neto para a empresa mexicana Aeropuerto de Cancún, subsidiária do Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR), cresce a curiosidade sobre como será conduzido o período de transição entre as empresas.

Atualmente, o aeroporto é administrado pela Motiva, que vendeu a unidade como parte de um acordo que envolve também os terminais de Bagé e Uruguaiana. Contabilizando todos os aeroportos, o valor da venda foi de R$ 11,5 bilhões.

Apesar da mudança na propriedade, a gestão operacional permanecerá com a Motiva pelos próximos meses, garantindo que não haja impactos nos voos comerciais, serviços aos passageiros ou rotinas das companhias aéreas. A previsão é de que o processo de transição seja concluído no primeiro semestre de 2026.

Segundo a empresa, a conclusão da transferência de gestão depende da aprovação do poder concedente e dos órgãos de defesa da concorrência. Durante esse período, a Motiva continuará à frente da administração do aeroporto, mantendo equipes e contratos.

"Os aeroportos são bens públicos federais, e a operação deles é entregue a empresas privadas por meio de concessões. Quando a empresa concessionária (Motiva) decide vender sua participação para outra empresa (ASUR), isso não pode acontecer automaticamente, pois precisa ser autorizada pelo poder concedente, que, no caso dos aeroportos de Pelotas, Uruguaiana e Bagé, é o Governo Federal", afirma a empresa, em nota.

Agora, com a venda do aeroporto, a ASUR marca a sua entrada no mercado brasileiro. Atualmente, a empresa já opera nove aeroportos no México, além de outros sete terminais na América Latina, localizados em Porto Rico e na Colômbia.

Qual será o futuro dos trabalhadores?

Para os colaboradores do aeroporto, a transição promete estabilidade. Todos os trabalhadores atuais permanecerão em suas funções, com contratos e direitos preservados.

A atual administradora reforça que manterá as equipes e a rotina de trabalho, garantindo que o serviço aos passageiros continue sem alterações.

"O novo operador está comprando a totalidade das ações de emissão da Companhia de Participações em Concessões (CPC), que concentra todos os ativos aeroportuários da Motiva. Ou seja: a Pessoa Jurídica não muda", explica a empresa Motiva, em nota.

Voos comerciais

Atualmente, três companhias áreas operam no Aeroporto de Pelotas, sendo elas: Gol, Azul e Latam.

Azul: Pelotas > Porto Alegre

Frequência: terça, quinta e sábado

Gol: Pelotas > Congonhas (SP)

Frequência: segunda, quarta e sexta

