Empresa de embutidos de Pelotas projeta triplicar produção com vendas para o Norte do país

A Embutidos Bergmann, de Pelotas, projeta uma expansão significativa em sua capacidade produtiva e de mercado. O objetivo é dobrar ou triplicar a produção de seu mix de produtos, que inclui principalmente a linha de cozidos – salsicha, mortadela, presunto, calabresa e bacon – além de sua tradicional linguiça seca defumada. A expectativa é de dobrar o faturamento no próximo ano.

Fundada em 2001, a agroindústria, localizada na Avenida Fernando Osório, que emprega atualmente 16 funcionários, recebeu na terça-feira (25) o certificado que a integra ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-POA). O selo, que era buscado há anos, possibilita a venda dos produtos para todo o país.

A obtenção da certificação foi facilitada, recentemente, pelo Consórcio Público do Extremo Sul (COPS), que ajudou a alinhar a burocracia municipal e estadual para a aprovação.

Segundo o diretor da empresa, Elias Bergmann, a mudança representa uma transformação. A indústria estava restrita a comercializar apenas no município de Pelotas, e agora projeta um crescimento que deve gerar mais empregos e recursos para a região.

— Esse certificado, para nós, agrega bastante na questão de produção, de desenvolvimento para a nossa indústria. A gente consegue expandir para todo o território nacional. Antes, a gente estava restrito somente ao nosso município. É uma mudança da água para o vinho — avalia Bergmann.

O diretor afirma que a expansão visa distribuir os produtos em outras regiões do país, especialmente no Norte, onde já há contatos para parcerias.

— Tenho alguns contatos já fora do estado, lá para o Norte, que têm interesse nos produtos. Porque lá tem poucas indústrias que produzem essa parte de embutidos. A nossa ideia é tentar achar esses parceiros lá para fazer um volume maior de produção — estima Elias Bergmann.



