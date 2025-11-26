Combustível feito de arroz? Produtores da Zona Sul apontam caminho sustentável para enfrentar crise do setor

Ideia de transformar a colheita em matéria-prima para etanol ganha apoio de técnicos e entidades do setor agrícola. Tadeu Vilani / Agencia RBS

A Zona Sul do Estado conta com cerca de 335 unidades produtivas de arroz, equivalente a 825 produtores. Os dados são do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga).

Devido à crise enfrentada pelo setor, marcada pela queda no consumo, desvalorização dos preços e forte pressão sobre produtores, uma alternativa sustentável começa a ganhar força entre os produtores da região: o uso do cereal como base para produção de biocombustíveis.

— A gente tem visto, infelizmente, nos últimos tempos que o consumo de arroz baixou e estamos enxergando que é importante outras fontes para a utilização de arroz — Fernando Rechsteiner, produtor de arroz e diretor da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul).

Atualmente, o milho destina 35% da sua produção nacional ao setor de bioenergia. Na safra 2023/24, o Brasil produziu seis milhões de litros de etanol de milho, segundo a União Nacional do Etanol de Milho (Unem). O Rio Grande do Sul é o Estado responsável por 70% da produção de arroz do país.

Conforme Rechsteiner, o arroz também é propício para a produção de etanol, e o resíduo do processo, o DDG, pode ser utilizado na fabricação de ração.

— Geraríamos etanol a partir do arroz e, ao mesmo tempo, atrairíamos para a Zona Sul a produção de aves e suínos, que nunca veio por falta de insumos para ração — explica.

Ainda de acordo com produtores de arroz da região, o custo de produção por hectare gira em torno de R$ 15 mil a R$ 16 mil, enquanto a receita estimada fica entre R$ 10 mil e R$ 12 mil.

— O produtor precisa vender para gerar caixa e financiar a próxima safra, mas enfrenta grande dificuldade para acessar crédito. Por isso, o tema do etanol reaparece como alternativa. É fundamental que qualquer solução desse tipo seja pensada com visão de longo prazo, e não apenas como resposta a uma crise conjuntural — comenta Lauro Ribeiro, da quarta geração de produtores de arroz em Pelotas, por meio da agropecuária Canoa Mirim.

Rota sustentável e economia verde

Do ponto de vista ambiental, a utilização do arroz para a produção de biocombustíveis é bem recebida por pesquisadores, sendo considerada uma aposta estratégica no avanço da transição energética.

Segundo o ecólogo e professor da Universidade Federal do Rio Grande (Furg), Marcelo Dutra, essa alternativa poderia abrir espaço para novos negócios e oportunidades de emprego.

— Vejo com boas perspectivas o desenvolvimento de uma nova indústria. Claro que isso é algo novo, que talvez enfrente dificuldades, assim como o trigo e o milho. Mas é importante entender que precisamos descarbonizar a economia e boa parte desse processo está associada ao agronegócio — avalia.

Em relação à tecnologia para produzir o biocombustível, o ecólogo afirma que ela já existe no Rio Grande do Sul.

— A CB Bioenergia, planta industrial de produção de etanol localizada em Santiago, foi projetada para operar com cereais, incluindo arroz. A grande sacada da economia verde é apresentar as vantagens e também as oportunidades econômicas da transição energética. Partindo do cinza que vivemos hoje, absolutamente dependente da queima de combustíveis fósseis, para o verde: totalmente livre de carbono — ressalta Dutra.

Como está o cenário atual?

De acordo com dados do Irga, a área de cultivo de arroz na Zona Sul deve registrar queda de 6,86% na safra 2025/2026. Na temporada anterior, 2024/2025, foram cultivados 168.071 hectares, enquanto a intenção de semeadura para a próxima safra é de 156.546 hectares.

— Não adianta termos um processo novo de utilização para o arroz se o produtor estiver vendendo o arroz nos preços atuais, pois, se não, não terá capacidade de continuar produzindo. Mas enxergamos com excelentes olhos essa alternativa, em termos de combustíveis renováveis, que é o que a sociedade enxerga para o futuro — finaliza Fernando Rechsteiner.

A expectativa do setor é de que a comprovação da viabilidade técnica para fornecer biocombustível a partir do cereal seja concluída nos próximos meses.























































