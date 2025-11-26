Economia

Economia verde
Notícia

Combustível feito de arroz? Produtores da Zona Sul apontam caminho sustentável para enfrentar crise do setor

Pressão sobre a renda no campo impulsiona discussões sobre novas aplicações para o cereal e abre espaço para iniciativas ligadas à transição energética

Laura Cosme

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS