Colheita do pêssego é aberta com expectativa de elevação em Pelotas

Frutos já maduros começam a ser retirados dos pomares. Renan Santos / RBS TV

A safra de pêssego de Pelotas e região foi oficialmente aberta nesta quarta-feira, 19 de novembro, em uma cerimônia simbólica realizada na propriedade do produtor Adriano Bosenbecker, presidente da Associação dos Produtores de Pêssego de Pelotas. O ato ocorreu na Colônia Santa Helena, no 8º Distrito do município, área tradicional no cultivo da fruta.

O clima favorável durante o inverno reforça o otimismo para esta temporada. A previsão é de uma colheita entre 40 e 45 mil toneladas até janeiro — alta que varia de cerca de 33% a 50% em relação a 2024, quando foram colhidas 30 mil toneladas.

Segundo Bosenbecker, a boa quantidade de horas de frio — períodos com temperaturas iguais ou inferiores a 7,2°C — foi determinante para o desenvolvimento das plantas.

— Tivemos um frio constante, sem grandes variações de temperatura, o que resultou em uma floração muito bonita e no bom desenvolvimento dos frutos — explica.

O prefeito Fernando Marroni, que acompanhou o ato, ressaltou o potencial de Pelotas e entorno para a cultura. Ele destacou que o município tem buscado apoio junto ao governo federal para melhorar o preço da produção, garantindo mais condições e renda aos agricultores, que enfrentaram perdas em duas safras consecutivas devido a crises climáticas.

Agricultura familiar sustenta a produção

A safra tem como base pequenas propriedades rurais. Entre 900 e mil famílias da região se dedicam ao cultivo do pêssego em municípios como Morro Redondo, Canguçu, Capão do Leão, Piratini, Arroio do Padre e Cerrito. A produção é amplamente distribuída: a maior propriedade representa menos de 1% do total colhido.

— Temos uma tradição centenária. O pêssego é fundamental para a economia da zona rural, tanto para quem produz quanto para quem faz diária durante a safra — destaca o presidente da associação.

A região de Pelotas é reconhecida como o principal polo industrial de pêssego em calda do Brasil. Fábricas instaladas em Pelotas, Capão do Leão e Morro Redondo concentram a produção nacional.

Preço ao produtor preocupa

Mesmo com a boa perspectiva de volume, o preço pago ao agricultor segue em queda. O quilo do pêssego está sendo remunerado em torno de R$ 2, cerca de 16% do valor recebido no ano passado. A oferta elevada tanto no mercado interno quanto no internacional pressiona a remuneração.

O prefeito de Pelotas afirmou que esforços estão sendo feitos para controlar a alíquota de importação de pêssegos da Argentina, de modo a preservar a competitividade da produção local.

