Ecovix começa a compra de aço para construção de quatro navios handy no Estaleiro Rio Grande

Presidente da Transpetro, Sérgio Bacci confirmou que os projetos estão em andamento e reafirmou que a construção deve começar no primeiro semestre de 2026

Joanna Manhago

