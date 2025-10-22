Ecovix começa a compra de aço para construção de quatro navios handy no Estaleiro Rio Grande

Estaleiro deve começar a construção dos navios em 2026. Charles Guerra / Especial

Correção: a compra do aço é feita pela Ecovix, e não pela Transpetro como publicado entre as 12h25min e as 15h de 22 de outubro. O texto já foi corrigido.

A Ecovix, empresa responsável pelo Estaleiro Rio Grande, entrou na fase de compra de aço para a construção de quatro navios handy. O anúncio foi feito por Sérgio Bacci, presidente da Transpetro, que é a subsidiária da Petrobras responsável pelo transporte e armazenamento de combustíveis.

Segundo Bacci, os projetos das embarcações deste tipo — modelo de porte menor, com capacidade para transportar entre 15 mil e 35 mil toneladas de produtos — já estão sendo elaborados.

O presidente explicou que o processo de retomada da indústria naval em Rio Grande tem ocorrido por etapas. A primeira foi a licitação, vencida pela Ecovix, seguida pela elaboração dos projetos técnicos. Agora, a estatal avança para a fase econômica, que envolve a aquisição dos materiais necessários à construção.

O contrato entre a Transpetro e a Ecovix foi assinado em fevereiro deste ano com a presença do presidente Lula. A expectativa é de que a construção dos quatro navios comece no primeiro semestre de 2026. O investimento é estimado em US$ 278 milhões — o equivalente a mais de R$ 1,5 bilhão.

Além desse projeto, o Estaleiro Rio Grande aguarda a conclusão de um novo edital que pode garantir a construção de até cinco embarcações adicionais.